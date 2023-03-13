ABB 預測 2023 年機器人發展重要驅動力

勞動力短缺為機器人自動化帶來新機遇

隨著機器人銷售量創下歷史新高，ABB 機器人總裁 Marc Segura 對 2023 年機器人自動化的主要趨勢做出多項預測。 ABB 機器人總裁 Marc Segura 說，「企業努力跟上客戶需求的同時，越來越能夠直接感受全球勞動力短缺造成的影響， 加上 2022 年供應鏈中斷和能源成本上升的全球不確定性因素影響，越來越多的公司正在將機器人自動化視為提高靈活性、建立彈性並使營運更具持續性的一種方式。」

趨勢 一 ：對機器人的需求將因全球勞動力短缺而增加，機器人將承擔新的任務

勞動力短缺的影響已經在所有行業發酵，並將持續到 2023 年，由於人口老齡化、不願從事低薪及低成就工作的勞動人數增加，到 2030 年，預計將有超過 8500 萬個職位空缺，這將阻礙經濟增長，並使公司需要尋找新方法來填補勞動力缺口。

對機器人的需求將特別強勁的公司，主要來自尋求透過業務轉移或近岸化（near-shore）提高供應鏈應對全球事件彈性的國家/地區。ABB Robotics 於 2022 年對 1,610 家美國和歐洲公司進行的調查中，74% 的歐洲企業和 70% 的美國企業表示他們計劃將業務轉移或近岸，其中 75% 的受訪者在歐洲，62% 的受訪者在歐洲美國表示他們將在未來三年內投資於機器人自動化。

Marc Segura 分析，「雖然多數的關注集中在自動化對工作機會的影響，但機器人實際上主要專注執行枯燥、骯髒和危險的工作，有助解決全球勞動力和技能短缺的問題。機器人可用性的拓展，包括開發更高有效負載的協作機器人選型，例如可以與人類安全互動協作的 ABB GoFa™ 和 SWIFTI™ 協作機器人，能夠為企業主解決技能差距，並且為現有的勞動力提供更多發展的可能性。」

Marc Segura說，「我們同時預見機器人在食品服務和醫療保健等新領域承擔任務，尤其是在實驗室和藥局。 ABB 機器人已經在知名的海底撈連鎖餐廳投入工作，其中的備餐流程已實現自動化，而在美國德州大學醫學分院 (UTMB)，ABB 機器人透過自動化測試流程徹底改變抗體研究，將每天進行的測試數量從 15 次增加到 1000 次。隨著勞動力短缺繼續影響企業，我們將在 2023 年看到機器人在類似環境中扮演更多角色。」

趨勢二：人工智能和自主技術使機器人更易使用，機器人將能在新行業承擔更多任務

自主技術持續使機器人更易於編程、操作和維護，預料將會有更多公司對機器人方案進行首次投資，或將機器人部署到新的應用中。為 ABB 自主移動機器人 (AMR) 系列提供動力的最新自主導航技術已經在提高生產力，同時使運營更加靈活和快速。此類解決方案使製造商能夠從傳統生產線轉向可擴展、模組化生產單元，同時優化跨設施的組件交付。

人工智能的發展推動自主抓取和定位，將大幅擴大機器人可以執行的任務範圍。人工智能在機器人技術中的更多應用有助於完成諸如鎖螺絲之類的任務，ABB 位於上海的機器人超級工廠已經投入營運，廠內人工智能驅動的機器人正構建新的機器人模型。與此同時，用於機器人編程的軟體和控制器的持續簡化將消除對專業知識的需求，從而進一步減少機器人的採用障礙。

Marc Segura表示，「隨著機器人人工智能技術的發展，對機器人複雜性和能力感到擔憂，而對於投資機器人自動化遲疑的公司將得到解方。 而隨著機器人能力的進一步發展，機器人將出現在傳統製造和分銷環境之外的更多應用中，例如電子、醫療保健、電子商務、製藥和食品服務。」

在不久的將來，更將看到數位互聯網絡的創建，使用開放平台能夠快速輕鬆地整合來自不同供應商的機器人、控制器和軟體。 ABB OmniCore 控制器的設計基礎在於使機器人更加開放和連接，使機器人更易於使用，使小型公司和初創企業能夠擁抱自動化。

趨勢三：更多的專業合作夥伴關係，有助目前和未來的作業員掌握新時代蓬勃發展的各項技能

隨著越來越多的公司導入機器人，作業員需要學習新技能，使他們能夠在自動化環境中茁壯成長。實現這一個目標需要一種聯合的、多世代的合作方法，從學校、技職教育、中小企業和協會教育訓練課程。

Marc Segura 說 ，「未來的工廠將需要知道如何應用自動化技術來執行任務的作業人員。 隨著機器人在工廠、倉庫和其他環境中變得越來越普遍，機器人供應商、製造商和教育工作者之間的合作關係將會增加，確保人們擁有自動化未來所需的正確技能。ABB具備與200 多個來自世界各地的教育工作者合作的案例經驗，我們的機器人、RobotStudio® 離線編程軟體以及 AR 和 VR 工具被用來向所有年齡的學生傳授編程和使用機器人自動化所需的技能。」

充滿新機遇的一年

這三項趨勢將在 2023 年發展，因為越來越多的公司希望透過自動化來提高生產力、效率和彈性。 Segura指出，「不確定性迫使企業以不同的方式思考營運方式。機器人可擴展、高彈性且能夠處理範圍不斷擴大的任務，是應對不確定性的理想方式，使企業更具彈性。」

「與此同時，成功的機器人自動化仰賴機器人和人的潛力相結合，實現最佳的協作結果。隨著新技術不斷使機器人更易於使用和部署，我們認為 2023 年是充滿機遇的一年，將使公司及其員工的生產力、效率和靈活性達到新的水平。」

ABB（ABBN: SIX Swiss Ex）是技術領先的跨國工程公司，致力於推進社會與產業轉型，以達到更具生產力且更永續的未來。藉由軟體技術連結旗下電氣、工業機器人、自動化和運動控制產品組合，ABB持續推展技術疆界，將績效提升至新境界。承續超過130年的歷史，ABB的成功來自全球超過100餘國105,000位優秀員工的貢獻。www.abb.com

關於ABB機器人與離散自動化事業部

本事業部是世界領先的機器人和機械自動化供應商之一，同時也是唯一一家擁有全面產品組合的公司，產品組合涵蓋機器人、自主移動機器人和機械自動化解決方案。我們幫助從汽車到電子和物流，各種規模和行業的公司變得更具備彈性、更靈活和更高效，致力與客戶攜手並進邁向未來的互聯協作工廠。ABB 機器人與離散自動化擁有超過 11,000 名員工，遍佈於全球53個國家、100多個地區。new.abb.com/products/robotics/zh-tw/。