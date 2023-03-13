TIMTOS 2023圓滿落幕 買氣鼎沸

由外貿協會與機械公會共同主辦的「2023年台北國際工具機展（TIMTOS）」集結逾千家廠商近6,200個攤位，在南港展覽館1、2館、台北世貿1館一連展出6天，3月11日畫下完美句點。據外貿協會統計，總計吸引國內外超過4萬5,000人進場參觀，其中國外買主共來自100多個國家/地區近6,000人，前五大買主國依序為日本、馬來西亞、印度、南韓、泰國。另外，土耳其、越南、印尼、西班牙、阿爾及利亞等多國亦有買主團前來觀展採購。

實體展覽閉幕後，TIMTOS 2023線上展接棒延續商機至4月6日。截至目前，線上國內外參觀人數達15國7,000人。今年TIMTOS無論實體線上都人氣滿貫，商機沸騰！

本屆TIMTOS獲得上銀、友嘉、東台、程泰、台灣引興、高明、台灣瀧澤、海德漢、和和等大廠一致好評，現場國際買主人潮及實際下單採購讓廠商大呼「超乎預期」、「非常滿意」、「今年訂單放心了」、「TIMTOS救命繩起作用」，也有參展商形容好像是瞬間回到2019年疫情前，甚至比起2019年展覽商機還更暢旺！國際買主對於產品的洽詢也更深入、熱切，展場上接單捷報頻傳，如我國最具規模的CNC車床製造商之一「程泰機械」、龍門領導品牌「高明精機」、以各式加工中心機聞名的「崴立機電」與「快捷機械」、專注於滾牙機的「優廉機器」、科技大廠「台達電子」等眾多展商皆取得可觀的現場訂單，「遠東機械」也成功拿下來自許多新南向的企業訂單，展覽後續潛在商機可期。

TIMTOS 2023國際買主與廠商相見歡。圖／貿協提供

疫情推升數位轉型需求，加上全球淨零減碳趨勢，國外買主急於找到品質卓越且服務可靠的合作夥伴，來TIMTOS接洽臺灣優秀工具機業者正是國外買主的不二首選。來自美國Haas Automation的買主代表認為，在今年TIMTOS看到更多廠商生產新式零件，選擇性比以往都更多。印度買主團代表及西班牙工業雜誌Interempresas記者則誇讚臺灣工具機有能力提供跟歐洲一線品牌同等品質但價格卻親民的產品，不僅性價比出色還非常耐用。

TIMTOS 2023精彩的週邊活動如未來製造趨勢論壇、ESG永續學堂、智造工作坊、離岸風電新機會研討會、綠色工具機產業對談、金屬加工生態系主題導覽等同樣叫好叫座，五天洞見舞台吸引共近千人次現場參與。無法到場的國內外業者，也可透過製造癮Podcast，以及與美國知名專業媒體Modern Machine Shop聯名推出的Media Eye on TIMTOS 2023影音報導，掌握今年展覽亮點，至今已累計超過2萬收聽及收看次數。

下屆台北國際工具機展TIMTOS將於2025年3月回歸，持續引領工具機及製造業趨勢，展覽最新消息請持續鎖定本展官網及社群粉絲頁。