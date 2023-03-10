Renishaw TIMTOS 展現製程控制大佈局

邁入後疫情時代，台北國際工具機展（TIMTOS）於 3 月 6 日至 11 日強勢回歸，被視為台灣邊境解封之後最大規模的國際專業展之一。Renishaw 亦摩拳擦掌準備大秀引領業界的自動化製程控制解決方案，引導貴賓親身體驗「機台校正 – 工件生產 – 品質監控」的完整製程佈局如何能更有效率的提升精進，進而將利潤最大化，歡迎到南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀感受！

機台校正

Renishaw XM-60 多光束校正儀。圖／雷尼紹提供

「千里之行，始於足下」；要達到最終符合要求的工件品質，首先加工機台本身的精度就是關鍵第一步。本次展出的 XK10 校準雷射系統可在機台組裝和維護期間量測幾何和旋轉誤差，能夠精準對齊和調整機器軸以達到最佳效能。此外，XM-60 多光束校正儀提供了強大的診斷功能，只需一次設定便能以任何方向量測六個自由度，能有效降低量測不準確性。

除了有效使用校正設備之外，工具機本身配置的運動控制零組件亦扮演著關鍵角色。像是 FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺，就搭載了 Renishaw 引以為傲的絕對式光學尺技術且堅固耐用，可在工具機等嚴苛加工環境中更進一步提供卓越的性能和位置反饋，對加工精度有較高要求的工具機是一大福音。

Renishaw NC4+ Blue 刀具設定系統。圖／雷尼紹提供

工件生產

在進入加工製程後，影響加工精度的變數之一就是刀具本身的狀態。NC4+ Blue 藍光雷射刀具設定系統提供了高精度的高速刀具量測及破損刀具偵測功能，可在所有大小及類型的工具機進行製程控制；其具備了 ±0.5 μm 2σ 的重複性，亦可確保生產工件時「一次到位」，有助於提升機加工的精度和效率。而搭配一系列升級款無線電傳輸測頭系統的 RMI-QE 接收器，不僅大幅延長了所有無線電測頭的電池壽命 (高達 4 倍) 且能夠靈活安裝，能使用手機設定測頭的功能更是一大亮點。

Renishaw REVO 5 軸三次元系統進行工件量測。圖／雷尼紹提供

品質監控

工件完成加工後，隨之而來的是最重要的品質把關階段。能在加工現場即時進行檢測的 Equator™ 檢具系統，藉由其高重現性、無溫度要求、多用途且可重新編程的比對量測方案，實現自動化製程控制；而 REVO® 5 軸三次元量測系統能在超高量測速度下，大幅減少 CMM 運動的動態影響，避免了在精度與速度之間做取捨的傳統問題。其「速度、精度、靈活性」等三大特色，不僅提供高速表面粗糙度量測和尺寸檢測、省下 15% 至 50% 循環時間，更能因此充分發揮產能，受到用戶青睞。