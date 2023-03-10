仲碩科技MIT無人機攜手新加坡SAG 搶攻東南亞無人機應用商機

根據市調公司 Statista 報告指出，今年東南亞無人機的市場規模將達到 3569 萬美元，預計年均複合成長率可達 8.06%（2023-2027），國內智慧化無人機專家仲碩科技宣佈，日前已與新加坡無人機公司 SG AEROGUARD（SAG）簽訂合作備忘錄，並將於本月正式簽 約，進行各項無人機技術轉移與整廠輸出等高利基項目。

仲碩科技總經理鄭志誠表示，SAG 已多次訪台，最終選定仲碩科技為合作對象，對於仲碩科技的專業技術可謂極大的肯定，也因為仲碩科技能完全自主 MIT 研製各種無人機與子系統，目前已就整廠輸出部份展開細部規劃，最快將於 2024 年第一季啟動，協助新加坡等東南亞國家提昇自主生產製造無人機的能力。

SAG 亦指出，從多次訪談中發現，仲碩科技除了有完整的無人機解決方案（硬體、軟體、管理後台）實際落地之應用，更擁有深厚的全機 MIT 實力，不論是機體、子系統、地面導控站或是導控軟體，均可自行研發製造，並且具備完整的組裝與測試工序標準，對於進行海外整廠輸出計畫也表達極高的合作意願，是台灣少見的無人機專業廠商，因此決定與仲碩科技攜手進軍東南亞無人機市場，SAG 也會提供優渥的合作條件及銷售管道，加速東南亞無人機市場布局以及商業應用的拓展。

針對無人機專業人才培訓，鄭總經理表示，宜蘭分公司的專業飛行訓練中心已備妥教官群與各式培訓課程，可隨時接待東南亞學員團體，協助快速投入無人機相關訓練，此服務項目亦有助公司營收之長期成長。

仲碩科技股份有限公司成立於 2001 年，曾自力研發及生產全台第一代數位錄影監控主機，進軍智慧監控市場，近年強攻無人化與智慧化技術，提供無人機、無人載具、智慧交通、智慧城市等服務項目，陸續為軍警消防、軌道交通等業主打造智慧化服務，預計 2023年申請興櫃。

Statista 報告： https://www.statista.com/outlook/cmo/consumer-electronics/drones/southeast-asia