仲碩科技MIT無人機攜手新加坡SAG 搶攻東南亞無人機應用商機

仲碩科技已與新加坡 SAG 公司簽訂合作備忘錄，目前已就整廠輸出部份展開細部規劃，最快將於 2024 年第一季啟動，協助新加坡等東南亞國家提昇自主生產製造各種無人機與子系統的能力。圖/業者提供

根據市調公司 Statista 報告指出，今年東南亞無人機的市場規模將達到 3569 萬美元，預計年均複合成長率可達 8.06%（2023-2027），國內智慧化無人機專家仲碩科技宣佈，日前已與新加坡無人機公司 SG AEROGUARD（SAG）簽訂合作備忘錄，並將於本月正式簽 約，進行各項無人機技術轉移與整廠輸出等高利基項目。

仲碩科技總經理鄭志誠表示，SAG 已多次訪台，最終選定仲碩科技為合作對象，對於仲碩科技的專業技術可謂極大的肯定，也因為仲碩科技能完全自主 MIT 研製各種無人機與子系統，目前已就整廠輸出部份展開細部規劃，最快將於 2024 年第一季啟動，協助新加坡等東南亞國家提昇自主生產製造無人機的能力。

SAG 亦指出，從多次訪談中發現，仲碩科技除了有完整的無人機解決方案（硬體、軟體、管理後台）實際落地之應用，更擁有深厚的全機 MIT 實力，不論是機體、子系統、地面導控站或是導控軟體，均可自行研發製造，並且具備完整的組裝與測試工序標準，對於進行海外整廠輸出計畫也表達極高的合作意願，是台灣少見的無人機專業廠商，因此決定與仲碩科技攜手進軍東南亞無人機市場，SAG 也會提供優渥的合作條件及銷售管道，加速東南亞無人機市場布局以及商業應用的拓展。

針對無人機專業人才培訓，鄭總經理表示，宜蘭分公司的專業飛行訓練中心已備妥教官群與各式培訓課程，可隨時接待東南亞學員團體，協助快速投入無人機相關訓練，此服務項目亦有助公司營收之長期成長。

仲碩科技股份有限公司成立於 2001 年，曾自力研發及生產全台第一代數位錄影監控主機，進軍智慧監控市場，近年強攻無人化與智慧化技術，提供無人機、無人載具、智慧交通、智慧城市等服務項目，陸續為軍警消防、軌道交通等業主打造智慧化服務，預計 2023年申請興櫃。

Statista 報告： https://www.statista.com/outlook/cmo/consumer-electronics/drones/southeast-asia

文 謝易晏

工商時報