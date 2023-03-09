JINN FA縉錩工業JCL-42TSII全新機種大放異彩

JINN FA縉錩工業JCL-42TSII全新機種，於台北國際工具機TIMTOS展覽中大放異彩，JCL-42TSII為雙主塔、雙刀塔系列，可選用動力刀塔為正副系統排列選擇使用加工，最大加工外徑42mm。縉錩機械採用先進設備加工，及配合各式精密檢測設備，在專業技術及研發人員的配合下，從微細的零組件到機器整體成品的設計、製造均不斷創新，以期在機器的性能、配件材質、整體成本及外觀上有突破性的發展，以符合智能化、自動化複合加工、安全及高效率的要求。

縉錩工業總經理黃進發表示，另一同型機種JCL-52TSII最大加工外徑51mm，兩台機種正副系統可以選擇搭配Y軸使用，機台具備高剛性，高精度走心式車床，搭配豐富的刀具系統，讓複雜的工件也能在同一機械上完成，同時提高效率20％～40％。可應用於各種複雜加工需求，提供高、低噪並且穩定的高加工精度條件。

縉錩工業南區分公司主任梁耀璋。 圖／朱錦霞

JINN FA 創立於1976年的縉錩工業股份有限公司，是一家精密工具機的製造廠。專業設計製造有自動車床、CNC自動車床、CNC加工中心機，及各類專用機械等。秉持不斷技術創新，技術領先的公司信念，縉錩公司對先進工具機的研發投入了無數的心血，多年來，縉錩機械已銷售到全球市場，目前已有一完整系列產品從兩軸櫛式至七軸刀塔式之車床，每一部縉錩機械都擁有最高的品質標準，多功能為零件加工最佳的競爭優勢。除此之外，縉錩機械更展現出匠心獨運的機械性能，以及卓越特出的機械精度，放眼未來縉錩公司將持續努力，以維持技術領先的傳統，創造追求新技術，以及徹底落實嚴格品質制度。

台北國際工具機TIMTOS展覽倒數中。 圖／朱錦霞

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