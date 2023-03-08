西門子數位工業帶領產業加速數位轉型

「工具機數位化 打造產業永續發展研討會」將於3月9日舉辦，針對永續發展、數位化以及科技三大議題深入探討與交流

西門子數位工業TIMTOS 2023 ，展出嶄新前瞻技術，引領工具機產業數位轉型，打造產業永續力

全球市場因新冠疫情與淨零碳排放兩大趨勢正快速變遷，台灣身為製造業出口大國，產業隨著國際情勢的變動面臨諸多挑戰。如何突破重圍，在循環經濟的行列中，做到有限資源最大化再生與利用，以提升自家效率並同時減少能耗達成永續生產與經營的目標，是產業當前的課題。

西門子數位工業結合三大趨勢議題：關鍵永續力、打造數位化、前瞻產品與技術應用，靈活運用數位企業解決方案於三大核心觀念：設計、執行與最佳化，打造循環再生的數位化應用，將轉型壓力轉換成產業契機，引領產業加速新設備開發彈性與新世代機台性能，以數位化為核心打造永續競爭力，為機械製造商與使用者在工具機產業洗牌賽中，打造雙贏局面！

台灣西門子數位工業總經理 駱奎旭(Aditya Ramkrishna) 與會2023 TIMTOS 【未來製造趨勢論壇】闡述未來智慧工廠樣貌。圖／李淑慧

台灣西門子數位工業總經理 駱奎旭 (Aditya Ramkrishna) 表示：「工具機產業數位與綠色轉型迫在眉間，透過數位轉型推動永續發展進程。台灣西門子數位工業擁有專業協助產業轉型的經驗，並能利用導入西門子的前瞻科技協助產業數位轉型，讓使用者能更有效、彈性化以及節省能耗，打造國際永續競爭力。」

面對國際兩大趨勢，台灣產業迎來的是迫在眉間的數位轉型以及綠色轉型，以達到國際標準，成熟的軟硬體整合技術不僅在設計、執行與最佳化過程中，大幅提升精準度以及運轉效率，且能有效的減少能耗，帶領機台製造商與使用者迎向工具機永續未來的產業變化。

打造數位化，加速工具機產業數位轉型的落地應用

數位轉型迫在眉間，工具機產業如何應用數位化協同工具整合於企業將成為未來勝出關鍵!西門子有效利用數位雙胞胎中各類虛實整合平台將協助機械廠更快速且有彈性的打造最佳效能機台以及最終用戶第一時間準確打造出最新產品。以機械廠為例，西門子透過機台開發的三大核心步驟，從設計端即可應用整合MCD、TIA Portal以及Create MyVirtual Machine完成機台全數位開機構、電控以及軟體開發，加工執行端搭配SINUMERIK 全方位CNC控制組合達到最高等級的加工應用，最終透過機台IoT應用MindSphere Manager MyMachine最佳化整體服務或機台效能，協助客戶邁向數位化的永續發展。

持續優化的CNC加工製程，創造關鍵永續力

透過加工製程數位雙胞胎有效節約資源，並透過分析與製程優化有效降低能耗，打造新製程、透過西門子數位雙胞胎應用與SINUMERIK ONE應用的現代化硬體架構以及先進的功能， 最佳化操作應用，讓機台能夠大幅提升性能，並使用SINUMERIK CTRL-E數控系統智慧能耗執行個別工具機組件的能源分析，讓SINUMERIK控制器能迅速評估機台的能源消耗，同時管理機台停機期間的能源消耗情形，透過Top Speed持續改善刀具路徑以及加工品質，同時縮短加工時間。

前瞻產品與技術應用，SINUMERIK創新智慧工具機與產業自動化平台

每個市場對於機台的性能需求不同，西門子以數位企業的思維迎接未來自動化與CNC系統，透過關鍵西門子核心技術SINUMERIK CNC自動化平台，無論是在生產單零件還是大量生產，簡單或是繁雜的工序，更能跨足高階專用機領域，最佳化彈性、效能以及精準度，大幅提升CNC設備加工效率及生產力。

西門子數位工業在今年的台北國際工具機展中，現場展示切削加工應用，歡迎到西門子談未實際見證！

誠摯邀請於3月6日 (一) 至3月11日 (六) 10:00-18:00 至南港展覽館2館1樓 #Q0428，由專人引領一覽戰勝挑戰的關鍵技術。