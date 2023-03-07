18家跨領域公協會共襄盛舉 SMB萬機聯網成效斐然

智慧機械是政府重點推動的產業，也是驅動台灣下世代產業成長的核心，為協助國內製造業逐步實現數位升級、數位轉型，突破舊有生產模式，來持續維持產業競爭力，經濟部工業局、財團法人精密機械研究發展中心(簡稱PMC)、63家系統整合商與多家產業公協會的共同努力下，透過智慧機上盒(SMB)的推動，協助中小企業順利跨出數位轉型的第一步。自107年迄今共有17類產業、共399家廠商參與，累計完成10,466台設備聯網，達成萬機聯網的里程碑，同時我國智慧製造也邁向新的階段。本次活動最大亮點就是由18家跨領域公協會共襄盛舉，可說是史上少有的盛會，正象徵著產業大結合。



工業局副局長楊志清。圖：蔡榮昌。

回首來時路推動的艱難，工業局副局長楊志清說明，5年前，台灣的產業界對智慧製造與機聯網概念都相當陌生，在工業局與產業專家腦力激盪的靈感下，想到原有電視加機上盒連線可以取得更多媒體內容與應用功能的概念，如果讓產業舊有設備透過安裝智慧機上盒，產線設備訊號連結後應該可以進行數位轉型，升級成智慧製造，於是智慧機上盒(SMB)的概念就這樣誕生了。而這一個新的概念就在各公協會與工業局的共同推動下，達成了萬機聯網的卓越成效。



PMC董事長莊大立。圖：蔡榮昌

計畫主持人PMC總經理賴永祥表示，過去在製造業舊有設備的生產管理中，需高度仰賴人力與紙本作業，導致各種人力時間成本過高，SMB恰恰可以解決這些問題，有效提升設備管理上的資訊收集與處理的效率，而在這幾年持續推動下，受輔導的廠商真的都獲得滿意的數位升級回報。

以炬將科技為例，原本封閉型的生產設備，生產數據無法即時取得，導入SMB後，生產管理產生明顯的改變，包括：機台即時生產數據可視化、QR Code條碼黏貼作業時間縮短、客戶訂單資訊顯示即時、計算報價成本時間縮短、有機會幫客戶安排插單、把實際有效工作時間拉長、支援行動設備與LINE即時通報，廠區任何地方都可以即時查詢。

在加速整廠營運資訊分析部分，創維塑膠導入SMB後，分析所需時間由8小時降為3小時，同時拜生產履歷數位化所賜，讓報表產製從數天降為1小時。智慧平台連接廠內所有射出機的控制器，可智慧監控廠內所有射出機的生產狀況，預防突發狀況停機並立即排除，提高機台稼動率也提高產品良率。

再以亦良公司在即時管理上，導入SMB後讓生產管理可視化，能及時確認產品生產良窳與生產週期時間，確實掌握訂單交貨時間，還提升設備稼動率並降低後續客戶品質客訴與異常問題追朔時間。從此可精準呈現廠內產線產量、稼動、設備狀態及生產進度，並隨時掌握產能調度，使生產效率提升10%。

萬機聯網是數位化基礎的一個重要里程碑，尤其整體產業逐步前進工業4.0的境界，經濟部工業局仍將持續帶動產業轉型升級，協助企業逐步從聯網化、可視化朝向透明化、可預測及自適化等優化進程，並鼓勵目前尚未踏上數位化進程的廠商能夠加緊腳步，藉由成功的案例經驗，不繞路就可以少花冤枉錢，以轉型帶來創新，升級開創佳績。