建德工業TIMTOS 2023重磅出擊

5U PLC升級版機種功能更強大，並推出展期限定優惠

即將於3月下旬掛牌上市的建德工業(6606)，在2023年台北國際工具機展(TIMTOS 2023)重磅出擊，展出平面磨床84WMA2、CNC磨床24 CNC3、超精密平面磨床715HT、圓周磨床3060 CNC等具備加工參數記憶、預計加工時間及元件壽命管理功能的5U PLC升級版產品，並推出展期限定優惠專案回饋客戶。建德攤位：南港一館金屬切削工具機區K1116。

KENT新一代精密磨床系列產品，升級5U PLC後功能更強大，無論是研磨功能或是機台聯網後，讓後台可採集機台數據及分析等，都有亮眼的表現。圖／建德工業提供

建德在本次TIMTOS 2023所展出的一系列升級5U PLC後的新機種，無論是研磨功能，或是機台聯網後讓後台可採集機台數據及分析等等都展現強大的功能。

該公司表示，在5U PLC的基礎之下，建德新機種提供客戶下列功能：

一、加工參數記憶：建德開發出加工參數記憶的功能，透過人機介面的軟件，即可將目前已經完成的參數記憶於控制器內，且可以標註工件的料號，如下次要使用時，可以一鍵還原此工件的所有參數，也可以將資料儲存在設立在別處的NAS上，協助客戶記憶，減少失誤、重工及提升效率。

二、預計加工時間：建德透過自行開發程式及加工應用的經驗，將所有的動作編寫成程式。透過人機介面的設定，可以將客戶已經設定好的參數分解，並且計算出所需的預計加工時間，以提升人員的使用率。另外也將實際加工時間呈現在人機介面並且記錄，讓客戶了解每個工件及參數搭配後所需的實際時間，在生產製程的安排可以更有效率。

三、元件壽命管理：建德將所有的機台訊號，呈現在人機介面上，方便客戶或維修人員進行訊號檢查，同時已開發出元件壽命管理，將壽命即將到達的元件，提早發出預警，讓客戶可在機台還沒有發生問題前，提早安排歲修，減少機台待機或停機的狀態，可以提升產能，減少損失。

配合本次展覽活動，建德也推出難得的展期限定優惠專案，包括84WMA2、715HT、 24CNC3+1等機種，約有3~5%的折扣優惠。