德士凸輪於工具機展出巨無霸分度盤

德士凸輪日前在工具機展展出長近2米、重達5噸的大型分度盤（ACZM800），該客製化的業界巨無霸分度盤，將於展後供貨給客戶。

有別於蝸桿蝸輪分度盤，德士分度盤以「凸輪+滾子」設計，機械精度及重覆精度可達10秒及4秒，若以伺服馬達補正，可提升精度至2秒內。高剛性、低磨耗、售後服務及使用壽命相當長等優勢，讓該公司進入市場即有亮眼成績與好口碑，成為國內數一數二分割器製造廠，規模逐年穩定成長。

董事長李岳達說，標準品已無法滿足多變的市場，德士專業團隊提供高品質、客製化產品。滾子結合凸輪，是德士分度盤與分割器的共同點，與ACT換刀機構為三大產品主力，帶動公司亮眼成績。總經理特助李若禎表示，機構是德士的強項，並以細膩的售前售後服務，提升客戶黏著度。

加工廠以標準機進行產品加工時，常有無法百分百上手的感覺，因而衍生選配合適的關鍵組件的需求。技術服務及客製化設計，為德士售前服務的重點，並以高度彈性的設計及生產，協同技術服務型設備商，依加工廠提出的「菜單」打造專屬機台，成為有力的後盾。不僅幫助設備商開發符合客戶需求的機台，也支援使用者創造更高產值，開拓藍海市場及帶來可觀營收。

滾子結合凸輪，是德士分度盤與分割器的共同點，與ACT換刀機構為三大產品主力，帶動公司亮眼成績。圖/業者提供

李岳達表示，德士深耕終端用戶多年，受到市場肯定，得到知名度與指名度，許多加工廠購買新機或維修時，都指定採用德士DEX產品，對比德、日分度盤業者，更能突顯優勢。此外，也攜手多家關鍵組件廠及設備商打團體戰，拓展國外市場，遠在歐美日韓及土耳其的使用者，都肯定德士的實力。

多年來致力於團隊培養、產品研發及效率增加，德士的滾子凸輪分度盤不僅應用在工具機領域，而是以多元客製廣泛深入各行各業，在農業、生醫檢測、民生用品製造設備，甚至蜜蜂孵育，都能看到DEX分度盤及分割器的身影，顯示德士以產品高相容性，獲得市場信賴度、持續提升渗透率。https://www.youtube.com/watch?v=1cu7xR2enJg