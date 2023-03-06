威騰斯坦WITTENSTEIN全球同步 發表電機一體premo

還在煩惱機台空間配置嗎?如何建置可監控的智慧型機械?想要避免故障停機的風險? 二年一度的台北工具機展已於3月6日登場。德國行星式減速機領導品牌「威騰斯坦」WITTENSTEIN全球同步展示電機一體premo，將馬達與減速機合而為一，提供機台設計更靈活的空間 ， 為您解決這些煩人的問題 。

WITTENSTEIN全系列行星式減速機皆可搭配Cynapse 智能減速機的功能，可感測減速機的溫度、震動、加速度與安裝方向，且提供即時性的運作數據及遠端監控，並可雲端下載數據分析。可預知使用壽命並大大降低機台故障停機的風險，能減少公司成本並運用數據分析，讓機台運作能達到最高效率。

WITTENSTEIN提供減速機、齒輪、齒排一站式服務。圖/黃俊榮攝

除此之外，最受工具機產業青睞的線性系統亦在本次展覽中亮相。秉持德國工藝與最高品質，提供減速機、齒輪、齒排一站式服務，威騰斯坦專業評估機台運作相關數據，可提供取放機器人、第七軸、雷射切割機、彎管機、木工機、切削類加工機、光纖雷射、複合材料加工機…等各式不同需求的配置。

此次展覽，威騰斯坦位於南港展覽館二館四樓R0434，現場有專業業務工程師與您對談，亦有展示智能減速機，歡迎蒞臨了解最新數位化減速機優化機台的趨勢。https://www.wittenstein.tw/