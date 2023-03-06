創博亮相TIMTOS展 智能機器人控制吸睛

2023台北國際工具機展(TIMTOS)今(6)日盛大登場，新漢子公司創博(NexCOBOT)以「Automate your CNC Machines with Robotic Automation」為題，於台北南港展覽館一館美國館(攤位M0834)盛大展示ECM x86 Real-time Windows EtherCAT主站控制器、NexRTOS x86 Real-time Linux EtherCAT控制平台和GRC機器人控制系統三大解決方案，盼能一舉解決業主的痛點，並邀請到合作夥伴士林電機、舜鵬科技和正崴機器人的代表一起到場說明，吸引眾多來賓到訪。

創博總經理沈倩怡強調，「NexCOBOT擁有十年以上機器人控制器開發經驗，以及in-house的設計研發團隊，基於開放式架構良好的兼容性，提供硬體客製化、控制軟體核心技術模組化，和軟、硬體整合一站式服務，並有最值得信賴的客服工程師即時支援售後服務，利於OEM夥伴和機台/設備製造商大幅降低人力成本，更能進一步提升產品竸爭力。」

新漢智能總經理林弘洲(左起)、AIT駐台官員Clint Brewer先生、新漢董事長林茂昌、AIT處長孫曉雅、創博總經理沈倩怡於創博攤位合影。

創博專業EtherCAT主站控制器讓使用者可以快速建置EtherCAT控制系統，透過NexECM軟體，使用者可以在即時作業系統環境下開發專屬的EtherCAT運動控制。控制器之開放式架構讓使用者在Microsoft® Windows環境中可游刃有餘地整合第三方軟、硬體之外，現場也展示士林電機的伺服驅動結合創博EtherCAT主站控制器的相關加值應用。NexRTOS 是 x86 及 Linux-based 的微秒實時 OS，可執行絕對位置與時間精準度要求高的運動控制，並於各別 CPU 核心整合電腦視覺檢測、人機操作介面、資料庫儲存等獨立應用，適於開發CNC、機器人控制器、放電加工機、線切割機和包裝機等機台，NexRTOS獨立的ISR(/IST)可保障獨佔 CPU核心和指定的系統資源運作，並於保證回應時間內完成執行序。

此次還特別展示高性能的舜鵬科技CNC控制器，由創博提供量身訂製的軟、硬體服務和整合控制平台，並進行系統測試，有助於客戶加速 EtherCAT-based伺服驅動器/馬達和分散式 I/O的應用開發。現場並有GRC (General Robot Controller)機器人控制系統所操作的正崴機器人上下料動態展示，GRC可支援SCARA、Delta、6 軸、7軸、協作型等八大類型機器人，提供機器人製造商及系統廠商可輕鬆設定EtherCAT模組的工具包NexMotion Studio、使用者友善的手持式教導器UI介面以及彈性地開放性架構環境，讓開發者省去解決相容性的問題，好將更多時間用來開發生產加工自動化相關的加值應用，加快產品進入市場以取得先機。值得一提的是，創博推出了機器人CAD2Motion曲面瑕疵檢測應用軟體，通過CAD自動生成垂直物體表面之路徑點位可自定義表面點位距離、點數等參數，讓檢測曲面物更有效率又精準。