創博亮相TIMTOS展 智能機器人控制吸睛

蔡總統與行政院副院長鄭文燦等蒞臨台北南港展覽館一館美國館，與AIT官員以及新漢、創博等廠商代表合影。圖/業者提供
蔡總統與行政院副院長鄭文燦等蒞臨台北南港展覽館一館美國館，與AIT官員以及新漢、創博等廠商代表合影。圖/業者提供

2023台北國際工具機展(TIMTOS)今(6)日盛大登場，新漢子公司創博(NexCOBOT)以「Automate your CNC Machines with Robotic Automation」為題，於台北南港展覽館一館美國館(攤位M0834)盛大展示ECM x86 Real-time Windows EtherCAT主站控制器、NexRTOS x86 Real-time Linux EtherCAT控制平台和GRC機器人控制系統三大解決方案，盼能一舉解決業主的痛點，並邀請到合作夥伴士林電機、舜鵬科技和正崴機器人的代表一起到場說明，吸引眾多來賓到訪。

 創博總經理沈倩怡強調，「NexCOBOT擁有十年以上機器人控制器開發經驗，以及in-house的設計研發團隊基於開放式架構良好的兼容性，提供硬體客製化控制軟體核心技術模組化，和軟、硬體整合一站式服務，並有最值得信賴的客服工程師即時支援售後服務，利於OEM夥伴和機台/設備製造商大幅降低人力成本，更能進一步提升產品竸爭力。」

新漢智能總經理林弘洲(左起)、AIT駐台官員Clint Brewer先生、新漢董事長林茂昌、AIT處長孫曉雅、創博總經理沈倩怡於創博攤位合影。

創博專業EtherCAT主站控制器讓使用者可以快速建置EtherCAT控制系統，透過NexECM軟體，使用者可以在即時作業系統環境下開發專屬的EtherCAT運動控制。控制器之開放式架構讓使用者在Microsoft® Windows環境中可游刃有餘地整合第三方軟、硬體之外，現場也展示士林電機的伺服驅動結合創博EtherCAT主站控制器的相關加值應用。NexRTOS 是 x86 及 Linux-based 的微秒實時 OS，可執行絕對位置與時間精準度要求高的運動控制，並於各別 CPU 核心整合電腦視覺檢測、人機操作介面、資料庫儲存等獨立應用，適於開發CNC、機器人控制器放電加工機、線切割機和包裝機等機台NexRTOS獨立的ISR(/IST)可保障獨佔 CPU核心和指定的系統資源運作，並於保證回應時間內完成執行序。

此次還特別展示高性能的舜鵬科技CNC控制器，由創博提供量身訂製的軟、硬體服務和整合控制平台，並進行系統測試，有助於客戶加速 EtherCAT-based伺服驅動器/馬達和分散式 I/O的應用開發。現場並有GRC (General Robot Controller)機器人控制系統所操作的正崴機器人上下料動態展示GRC可支援SCARADelta、6 軸、7軸、協作型等八大類型機器人，提供機器人製造商及系統廠商可輕鬆設定EtherCAT模組的工具包NexMotion Studio、使用者友善的手持式教導器UI介面以及彈性地開放性架構環境，讓開發者省去解決相容性的問題，好將更多時間用來開發生產加工自動化相關的加值應用加快產品進入市場以取得先機。值得一提的是，創博推出了機器人CAD2Motion曲面瑕疵檢測應用軟體，通過CAD自動生成垂直物體表面之路徑點位可自定義表面點位距離、點數等參數，讓檢測曲面物更有效率又精準。

文 陳逸格

工商時報