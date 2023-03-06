台北國際工具機展德廠大秀研發實力

博智顧問 (德國經濟辦事處服務執行單位) 於3月6至11日，率20家優秀德商參加2023台北國際工具機展並籌組德國館。「德國館」不僅是本展最大國家展館之一，德國參展商更在強化供應鏈韌性的前提之下，呼應減少碳足跡之國際趨勢，包括在工業領域中應用頂尖AI人工智慧，或是3D列印自行車產品零件打造，都與2023年德國經濟強調的永續精神同步。

德經處處長林百科表示：「在2023台北國際工具機展上，我們藉籌組德國館的機會，齊聚台德工具業頂尖人才，探索減少碳排放和保護環境的的永續技術。本次參與商皆為產業前緣的廠商，我們樂見德商帶來新的務實解決方案。」

林百科進一步強調：「德國公司在創新和品質方面皆有悠久聲譽，TIMTOS 2023也不例外。本次以人工智慧和減少碳排為重點，德商向世界展示兼顧進步和永續發展的可能，我們迫不及待想看到本次台德產業交流激發出新火花。」

週一，包括總統蔡英文和行政院副院長鄭文燦在內的貴賓團，也至現場參觀德國館。博智顧問公司總經理楊海諾 (Leonie Yang)在現場歡迎所有貴賓前來，並向他們簡要介紹德國館本次成立的主要概念。

本次參展德商總數高達37家，德國館共攜手20家德國品牌展出，展示鏈結全球金屬加工產業生態系頂尖技術，包括使金屬加工更智慧、更節能、更高效之各式加工設備、控制器、周邊零組件、刀具及解決方案。「人工智慧」和「減少碳排」作為本次德國館參展商的核心價值，多家德國機械廠商發展出全面數位監控的軟硬體機制、比如開發出針對工廠氣體排放監測和能源管控的新技術，都是德國館展覽新亮點。10家參展廠商更將在現場進行產品服務分享。(時間場次表請見附件)

德國館設立在台北南港展覽館1館4樓（M、N走道區）， 20家參展德商如下：

波龍股份有限公司(M0320)、CyTec Zylindertechnik GmbH (M0434) 、DREISTERN GmbH & Co. KG (M0428)、德商吉伯特科技軸承有限公司台灣分公司(M0334)、台灣鈷領股份有限公司(N0408)、和智技研有限公司(N0402)、新加坡商哈威有限公司台灣分公司(M0432)、宜福門電子有限公司(M0426)、Oelheld GmbH (N0406)、連亨企業有限公司(M0328)、台灣奥奔麥科技股份有限公司(N0410)、派士樂亞洲有限公司(M0424)、Precitec GmbH & Co. KG (M0326)、馬路科技顧問股份有限公司(N0310)、歐通克股份有限公司(M0420)、孚爾默機械有限公司(N0304)、WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH (M0332)、艾克斯馬克全球有限公司(N0306)、ZF Group (N0404)、極馬亞洲有限公司(No302)

德國館歡樂時光（地點於德國館走道M0427）

德國館傳統活動「歡樂時光」將於3月6日到11日舉行，展覽期間將全日提供德國Rosbach機能氣泡水 ( Rosbacher) 、Miele咖啡機(由KE嘉儀企業贊助)和德式蝴蝶餅供參與者享用；每日下午3點至6點另限量提供紅白葡萄酒 ( 德醲 BASTET CO., LTD.贊助)及德國 Erdinger艾丁格小麥啤酒 (由美樂啤酒 Millenia Commercial贊助)。