鋐偉引進新設備、擴廠 精進氣、油壓缸研產動能及深化客製力

在油壓缸、氣壓缸、氣／油壓元件專業領域已擁有30年豐富專業經驗的鋐偉油壓工業公司，為了再精進強化研發製造能力及深化客製能力、並再提高零組件自製率，同時為因應市場訂單成長需求，近來陸續購置引進CNC車床、切削中心機等多套精密加工生產設備後，並已著手進行擴廠，擴大企業經營規模與拓展產業服務範圍。

鋐偉公司在氣、油壓缸專業領域不僅擁有堅強的客製實力，更是國內相似規模同業中，少數擁有齊全零組件自製加工設備的專業廠商，由於在增購新設備的加入與擴廠工程投產的加持下，該公司的零組件自製率與產能將大幅提升，交貨期再縮短，對於產品品質也能更精準掌握，能提供給業界更高品質、更高附加價值的產品。

董事長黃鈺堂說，鋐偉所生產的低壓油壓缸摒除過去的鑄造材質，特採用高級鋁合金材質，且缸體採鋼材一體成型，耐壓力強度與安全性更高、壽命更長，外型美觀，油壓力範圍50~700kgf/cm2，能達到高耐壓性與低摩擦的要求，且由於採用鋁合金材質，加工效率有效提升，交貨更迅速，並可依客製需求選擇所需油封。

黃鈺堂並表示，由於鋐偉擁有齊全的零組件自製加工設備，除可有效降低成本外，對於高品質的要求與交期更具掌握性，且可提升客製能力與優勢，提供符合業者不同工件加工條件與機台作業環境所需的油封及油壓內部結構的氣油壓元件產品，滿足業者的真正需求，讓採用業者的產品壽命更長、附加價值更高。

目前該公司產品已以自有品牌「YONAI」成功行銷於歐美、日與越南等東南亞市場，期許未來「YONAI」能成為氣壓缸、油壓缸產品的國際指標品牌。

網址：www.yonai.com.tw。