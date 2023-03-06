廣達STD-105 接單旺

2023台北國際工具機展盛大開展，型鋼加工機設備業者廣達國際機械有限公司，今年將推出更多型鋼加工自動化產線的解決方案，在此次展覽上，廣達除了展出自動化產線模型之外，更把設備的操作箱1:1呈現在展場上，並搭配各項自主研發的產業解決方案軟體，不但要秀出廣達機械設備的製造硬底子，更要秀出產業解決方案的軟實力，歡迎對鋼結構加工產線有興趣的業者一同前去世貿一館一樓C0522攤位參觀指教。

國人在廠房與住宅建案的需求持續高漲，建材廠為了增加產能，多會選擇採購歐、日二手機種作為因應，廣達機械副總經理黃建程表示，現階段而言，國產設備在市場普遍能見度不高，然而，廣達機械今年初於國內鋼結構加工大廠功發工業導入一套全新自動化產線，除了配置廣達主力產品STD-105型鋼三軸鑽孔加工機外，更協助客戶從傳統手動產線的軟硬體生產流程進入到全自動化產線。目前，此條產線已經穩定投產中，透過全自動產線及新的生產流程導入，讓客戶深刻感受到產線自動化的甜美果實。

以「『創意心科技，打造綠色E世界』為宗旨，透過新科技，替客戶解決所有生產問題，協助客戶產線自動化轉型，是我們的使命。」黃副總強調，提出能滿足客戶所遇到產線問題的解決方案，比賣出幾台機台設備還要來得重要。而身為廣達主力產品STD-105型鋼三軸鑽孔加工機，則扮演整個型鋼設備加工產線的主角，其具備高度友善的操作介面、搭配傳統設備少見的多語系介面功能，讓設備操作人員可以輕易上手，不再受語言隔閡之苦，也讓業者節省教育訓練成本，此外，加上廣達機械自主研發的GD-ERP系統，結合網路及雲端應用技術，讓傳統鋼構加工業也能夠進入工業4.0產業行列中，進而達成產業轉型。

不僅如此，廣達於2022年已完成ISO9001認證，未來將持續推出各種型鋼加工相關設備與軟體，如標記機、鋼印機、ERP2.0 PRO等，藉此完善整個產線方案的軟硬體整合。期待未來能與更多鋼構加工業者合作，一起朝智能自動化轉型升級。