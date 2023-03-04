艾創迎AI高階影像晶片商機爆發 預計2024年申請興櫃

智慧化的浪潮下，物聯網設備不斷擴增，例如工業機器人、AGV/AMR、智慧型手機、智慧音箱、智慧攝影機等，加上自動駕駛、影像辨識、語音語意辨識、運算等技術在各領域深化應用催化AI晶片與技術市場迅速成長，預期2022年全球AI晶片市場規模將達到390億美元，成長率18.2％，艾創為台灣影像晶片技術專家，可望大幅受惠。



艾創科技於2001年成立，一直以來致力於硬體影像技術研發，成立初期就使用FPGA研發出全球首款H.264影像處理晶片，並導入自家DVR產品，靠著先進的影像功能成功在國內外監控市場中站穩腳步。之後則將主力投入多影像縫合技術，靠著優異的研發量能，於2016即領先全球推出四鏡頭可攜式全景相機，並於下一代將規格提升至五鏡頭，達到12K的超高畫質，藉著其優異的品質，取得阿里巴巴集團的青睞，指名成為旗下全景發展平台臨雲鏡的專用設備。艾創近期則著手於將現階段領先的影像縫合技術投產為ASIC專用晶片，可大幅降低成本，增加效能，可望導入車用，VR，AI視覺等先進影像市場，全面性拓展產品應用面。

艾創總經理余敏榮曾任彩富電子研發部經理，有著近30年演算法的深厚經歷，是業界有名的硬底子技術派領導人。擅於將先進演算法導入硬體實現，余敏榮表示: 影像產品是未來的趨勢，包含自動駕駛，AI辨識， XR延展實境，5G遠距互動等，這些人們口耳談論的未來技術，都跳脫不出影像處理的範疇，而影像技術要提升應用性，關鍵則在於”即時性”，這也正是硬體處理的最大優勢。軟體功能雖廣，但都必須透過CPU去運算程式碼，因此速度受到限制，而專用硬體則可透過邏輯電路瞬間實現所需功能，運算時間可達奈秒(ns)等級，其即時性是軟體望塵莫及的。

隨著5G發展的帶動，市場對於高階影像處理硬體的需求也大幅增加，傳統單一影像不論是畫質上限還是觀看角度都受到一定的限制，而多影像處理晶片則可輕易突破此類限制，透過複數鏡頭畫面結合的360度全景視角，超高解析度影像，或是超高感光度等效果，都可透過艾創此ASIC晶片即時去實現。在智能車載，監控，全景攝影，VR建置，智慧程式等應用上均預計有大量市場需求。

艾創憑藉其出色的硬體開發能力， 一路以來打造備受肯定的高品質先進影像產品，並取得包括即時影像縫合裝置，雷射測距儀等多項專利， 憑藉優秀的技術能力陸續吸引如國內監控大廠奇偶科技，以及專業廣電商洋銘科技等廠商相繼投資。而國內著名布袋戲文化廠商大霹靂也看上其影像研發能力，邀其負責低延遲影像傳輸，與遠傳電信三家攜手打造5G異地共演專案。而今年2023年中完成ASIC晶片開發後，可再進一步大幅拓展相關影像應用市場，營收獲利都將取得明顯成長，並預計於2024年申請興櫃，進軍國際IC設計市場，耀眼全球。