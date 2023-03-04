智能化主軸領航者普森精密 參加台北工具機展

早在2000年起就領先同業，建置全台灣第一座智慧化主軸檢測中心的普森精密主軸工業，不但是台灣產品線最齊全的專業主軸廠，並相繼與逢甲大學、勤益科技大學等知名大學合作成立主軸模擬實驗室。未來不僅將針對各式高階精密級高速主軸來進行研究及開發，脫離在同質性高的產品上削價競爭模式，同時也將開拓附加價值較高的產品及市場，並針對「電動車/自駕車」與「半導體」等目標產業的需求，開發結合周邊系統的整合性新產品，扮演台灣智能化主軸領航者的角色。

普森今年的首要發展重點是氣靜壓主軸，彭董事長說，開發中的氣靜壓主軸將高壓的氣體送入主軸與軸承的微小間隙內，使主軸懸浮於軸承中央以幾乎無摩擦狀態下運轉，可達到10萬RPM以上的高速、高精度運轉。可運用於脆硬材料切割與研磨、微孔精密加工、HRC60以上硬材之難削材銑削。這項產品未來將協助普森跨足半導體產業，應用在晶圓的研磨、切割、鑽孔。或是陶瓷、藍寶石等脆硬材料切割與研磨，以及PCB鑽孔機、薄壁加工、微孔加工機等微孔精密加工

第二個重點就是智能化高速內藏式主軸。彭董事長說，高效率智慧主軸PGM系列產品秉持環保、綠能設計理念，採用循環式油氣潤滑供應路徑，透過持續供給與回收，除延長軸承使用壽命，並可降低油氣洩漏風險，防止油氣散逸對人體及環境的傷害，加上採用永磁馬達之高剛性、高效率特性，有效提高30%生產力，減少碳排放55%，從產品研發到終端使用皆善盡環境保護責任。此｢高效率智慧主軸PGM系列｣也榮獲2023台灣精品獎的肯定，普森不僅是台灣主軸業界唯一獲獎的公司，PGM智慧主軸更已經是普森公司第二度獲獎的產品!

彭董事長補充說，為提升產業競爭力，各界已將智慧機械列為首要推動目標，這需要工具機中心廠投入更多資源進行研發，零組件廠的角色也因此更加顯得重要。而普森公司以開拓高端市場為目標，積極拓展國際市場與知名度，並伴隨著工具機產業發展的軌跡不斷成長茁壯。