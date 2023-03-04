黑手驕傲-機械行業蛻變 健椿展現創新活力

二年一度的台北工具機展將在3月6日隆重開展，以往工具機展覽大多數廠商均以白、綠兩色作為裝潢基調，展現清新明亮氛圍。不過國內主軸大廠-健椿工業(股票代號4561)在這次TIMTOS展顛覆過去傳統，由葉展碩董事長帶領健椿工業，首次採用黑色作為裝潢主色，更以賽博龐克風格作為主題，在末日及後工業的反烏托邦中，展現健椿工業作為機械加工業種子隊，在艱困環境中新萌綠芽的生命力，顯現健椿工業活力、與時俱進以及創新的企業特色。

傳統機械加工有著「黑手」的稱號，葉展碩董事長豪氣地說，「我黑，但我炫；我黑，但我酷!黑手雖然黑呀，但是有形有色的黑」!事實上，細數這幾年最夯的產業，像是半導體、生醫、航太、綠能、電動車，每個產業都需要工具機來加工，而健椿工業更因為掌握其中關鍵的高速主軸與精密刀具，早已是高科技產業中重要一環，可以說是黑手的驕傲。賽博龐克風格主要用來描述一種以資訊技術為主體的科幻故事，運用末日科幻元素，創造「製造工業」的美感與想像，正好可以展現健椿工業在艱困環境中所培養出來堅強的生命力。

近年疫情、中美貿易戰、地球環境紊亂等帶來經濟寒冬，亦更突顯ESG對於企業的重要性，健椿也將於展會發表兼具創新和環保意識的產品-DP50油浸機。葉展碩董事長說，健椿工業是以製造高精密主軸起家，在製程中，很多零件半成品需要做防鏽處理，但是傳統的浸泡式，容易造成環境汙染，而且防鏽工序較繁雜。若用噴霧器防鏽，不僅工件孔內處較不易防鏽，同樣也容易造成環境的汙染，所以我們便集思廣益，自己開發了DP50油浸機。

葉展碩董事長說，DP50油浸機的使用方式十分方便，只要將工件放入DP50-25B放置槽內，便會自動化浸泡與瀝乾油方式進行防鏽。根據自己廠內使用的經驗證實，它不僅可以簡化傳統工件搬移防鏽上的時間浪費，有效提升生產上的效率，而且確實的防鏽方式，更能減少工件存放時生鏽的再發率，降低二次除鏽處理的頻率。更重要的是，工件無油滴問題衍生，解決了以前汙染環境的問題。他強調，在這次展覽發表這項環保產品，向世界展示其希望引領行業前進的同時，亦保持對社會責任的承諾及決心。