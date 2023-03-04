三鋒機器多款智能化數控車床 TIMTOS震撼登場

三鋒機器擁有數十年車床專業製造經驗，產品種類規格齊全，床台旋500~3,500mm、床面寬度400~2,200mm、主軸孔徑100~800mm、二心間距離1,000~20,000mm等規格優質產品。每年不斷提升產品精度及附加價值，朝客製化、多軸車銑複合及智能化機台發展，及提供優質的售後服務，在全球工具機市場擁有強大的競爭力，也是重要指標型使用單位的主要供應製造商。

在ESG方面，三鋒秉持企業永續發展的理念兼顧經濟、環境、及社會等構面，在新建廠房的硬體設備導入了各種智慧化與綠化廠房的措施。例如，5G產線建置、省電智能照明裝置、屋頂設置太陽能裝置、雨水貯集利用系統…等。

總經理郭璦玫表示，近年來參加各大國際展會發現，客戶不僅要求高精度外，還以智能化生產為主要訴求，在生產製造過程導入智慧製造的模式，使機台結合大數據、人工智慧、物聯網、雲端運算等技術，讓使用者可透過網路連線至資訊管理平台，即時掌握產線的所有狀況，讓廠內的產線自動化、生產效率最大化，也是節能、減碳、綠能的主要的發展趨勢，也是三鋒未來努力的目標。

董事長林松益表示，三鋒機器依照全球客戶對於高精度與智能化為訴求，於2023年開發並推出多款智能化的新型機種，例如「智能高效率車銑複合機 CST 5060」，該機種結合許多先進裝置/系統，智慧滾珠螺桿、三鋒智慧機上盒、VR、AR、三鋒APP加值軟體、三鋒雲端數位3D戰情室、高精度工件輪廓量測功能及多軸車銑裝置…等，使該機種可全方位應用在高附加價值的產業，例如造船、汽機車、航太、模具及國防工業等。另外，三鋒在2023年參加漢諾威世界工具機展（EMO）、台北國際工具機展（TIMTOS）及北京展(CIMT)，屆時展出多款智能化及高性價比的數控車床、精密車床，歡迎各界蒞臨參觀指導。