七駿李啟樂:與國際接軌 才能打造世界級刀具品牌

台灣工具機世界馳名，60公里黃金縱谷在國際間佔有相當重要的地位，但是在30多年前，應用在高速切削的高階鎢鋼刀具，仍然被德國、日本等進口品所把持，一直到台灣本土刀具廠一家家成立，才逐漸改變這種狀況。這其中最被業界津津樂道的，首推位在台中工業區的七駿科技。

七駿科技目前擁有100台刀具研磨設備，一年產量超過一百萬支刀具，創辦人李啟樂白手起家，奮鬥30餘年，至今成為台灣龍頭大廠，可說是刀具界的傳奇人物。如何能在30年的時間內打造名揚海內外的刀具王國，李啟樂不吝與業界分享成功關鍵，他說，一定要與國際接軌，才能打造世界級刀具品牌。

1990年他成立七駿國際貿易公司，主要是代理瑞士碳化鎢鋼材料，以ETM品牌銷售。但國內當時有些刀具廠，不懂如何行銷，以致於積欠貨款，只能以產品來抵貨款，他因為對國際市場相當熟悉，為了幫國內刀具廠，便開始銷售刀具，自此李啟樂便一頭栽入刀具這個領域。

為了與國際接軌，當時他還做了一項相當重要的決定，李啟樂說，台灣的產業大多是以代工起家，在歐美市場能夠有自有品牌的，可說是少之又少，但如果企業要永續經營，自有品牌是不得不走的路，所以七駿和別人不一樣，有的貿易商是在台灣找代工廠，而七駿是到瑞士到美國到英國去找尋代工廠，生產符合國際規格的高階刀具，並以自有品牌打入歐美日等重要工業國

因為這個關鍵，七駿成功和國際接軌，以7leader這個品牌到世界各個重要國家展覽，訂單逐漸增加的同時，也下定決心開始在台灣建立自己的生產線，一步一腳印打造出現在這個世界級的品牌。李啟樂說，以前台灣很多工廠都是先買了機器再來找訂單，七駿是有了訂單才來買機器，不僅如此，因為走高階的自有品牌路線，技術含量高才有利潤，有了利潤才能再投資設備，並建立龐大庫存，刀具王國是這樣一步一步建立出來的。

李啟樂同時也是台灣切削刀具研發製造協會創會理事長，他語重心長說，台灣是全球工具機第七大出口國，台灣刀具產業也同樣有這樣的潛力。因為大陸崛起，低價路線已不適合台灣，台灣刀具產業應多多交流，大家一起提升產業整體水平，才能成為全球刀具最具影響力的生產重鎮。網址：www.7Leaders.com。