全台最大五金工業展TiTE 2023台中登場

五金手工具大廠紛紛報名「2023 TiTE 台灣國際五金工具博覽會」搶商機

今年10月再度登場之「2023 TiTE 台灣國際五金工具博覽會」未演先轟動！大會指出，諸多指標大廠著眼於「解封」後反彈出口量能，已爭相搶進TiTE，截至本月已逾200家報名，總參展家數預估上看400家，刷新相關產業在台灣規模最大紀錄，籲有意參展業者儘速搶佔「早鳥」最後名額，預約「疫後」未來，搶進全球商機!

台灣手工具公會理事長賴亮孜表示2022年1至8月台灣五金手工具出口值約計50億美元，相較2021年的47.9億美元成長仍逾7.3%，今年更可望於「疫後經濟」再創高峰。圖/業者提供

台灣手工具公會理事長賴亮孜表示 ，2022年1至8月台灣五金手工具出口值約計50億美元，相較2021年的47.9億美元成長仍逾7.3%，在烏俄戰爭、通膨與疫情多重壓力下持續穩紮穩打，今年更可望於「疫後經濟」再創高峰，2022年TiTE在經濟部國貿局指導，並由國發基金「加強投資專案」驅動下，成功集結線上線下共253家廠商共襄盛舉，吸引超過2萬5千人次參觀，更有來自歐美、日韓等15國廠商，在77場媒合會議中與台灣業者直接交流，彰顯「台灣隊」發揚五金工業、搶佔千億市場決心。

賴理事長強調公會代表產業所籌辦的商展平台將以提振五金產業發展為宗旨，作為代表產業的國際大型商展，我們將積極開拓外銷市場，激發內銷活力，展會同時以作為產業重鎮的大台中為核心，透過公協會結合政府資源，串接全球基礎工業夥伴，展現台灣供應鏈實力，「我們有信心，業者將能通過TiTE被世界看見，TiTE將引領台灣五金工業走向全球！」

TiTE展期舉辦一對一外銷媒合會，協助台灣五金業者進入海外智慧家庭產業市場。圖/業者提供

大會透露，今年TiTE除持續力邀指標採購商，安排線上線下媒合會，還將結合「五金工業創新論壇（TiTE Conf)」、「五金工具線上快銷中心（TiTE Retail Center）」、「五金工具新品發布會（TiTE Demo day）」與「沈浸式體驗促銷發布」等新創元素，用打破傳統之嶄新形象，讓世界也能看見台灣「隱形冠軍」的不一樣。目前已加入TiTE行列的「早鳥」業者，包含金屬鈑材加工領先者「百超」、複合扣件專家「世鎧精密」、汽修設備首選「立晏」、工業鐵皮剪大王「皇盈」、套筒扳手大廠「銳泰精密」、台灣手鉗王者「光榮工業」、工業級活動扳手大廠「伯鑫」、螺絲起子大王「義成」、動力工具製造業界龍頭「冠億集團」、頂級園藝工具專業製造商「維勝特」、台灣第一大工具箱出口商「明昌」及鎖業五金製造大廠「優護」，都已做好準備，將與TiTE全場400家業者，攜手搶攻後疫情全球產業鏈。

諸多指標大廠著眼於解封後反彈出口量能，已爭相搶進TiTE，搶全球商機。圖/業者提供

大會指出，TiTE涵蓋六大展區，包含「工具及相關配件」、「汽車維修用品及車用配件」、「緊固件及扣件」、「園藝、戶外、農業、居家修護」、「機械零組件、金屬加工設備、檢測儀器、工業安全」及「建築五金、鎖具」等，將是台灣規模最大、領域最齊全，兼具多元與專業的五金工業盛會，成為引領全球買主的採購新指標，目前各大廠商已及早接洽今年TiTE參展事宜，「早鳥優惠」於3月15日截止，即將額滿，詳情請洽大會指定執行單位朗盛行銷有限公司 ，可致電02-77462868，或來信 tite@lanzaexpo.com，搶進「後疫情全球產業鏈」的絕佳機會。