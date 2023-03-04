寶元智造展示機器人整機應用與LNCMac機器人

寶元數控集團旗下寶元智造，憑藉寶元數控累積多年控制核心技術與產業自動化經驗，推出具備完整終端應用功能之機器人整機產品，LNCMac機器人，以精密的運動控制，內建各式產業加工工藝，簡單易用的操作介面，讓LNCMac機器人在推出後即快速進入市場並在多項應用領域皆取得使用者的高度肯定。

LNCMac機器人系列，與市面上機器人方案相較，LNCMac著重於針對不同產業應用，選用不同機構構型並內建多項加工工藝，提供使用者功能強大、操作便利、可快速上手的智能應用型機器人，目前在搬運、焊接、沖壓、噴塗、拋光各種領域，是台灣品牌機器人中，高階功能最完整、CP值最高的產品。

寶元智造已於台中總部設立機器人展示中心，實際展出各種產業機器人應用，包括:焊接、追隨噴塗、飛抓搬運、拋光機器人…等等，都是目前產業最熱門且需求孔急的應用，另外也演示多項基於寶元數控核心能力領先業界的機器人功能，包括: 雙通道雙臂機器人控制、拖拉示教、外部軸同動控制、飛抓追隨、DXF圖形導入…等等，提供客戶最佳的參觀與使用體驗。

寶元數控也積極整合多項集團技術能力與資源，推出寶元AGV+寶元機器人+寶元CNC控制器的三機一控智能方案，相較於目前市面上不同機台或設備之間協同作業，往往因為設備廠牌不同採用不同控制器，透過不同介面或訊號交握進行通訊，導致控制與設備溝通效率不佳，進而影響到動作或生產，寶元的三機一控方案是從機構硬體、控制核心、連線通訊皆由寶元自主開發並完全掌握，不僅能讓整體方案架構更為整潔並可大幅提升方案效能與表現。

目前各企業皆積極進行數位轉型，朝向自動化、智慧化生產，雲端功能也已成為此過程中不可或缺的要素，寶元數控集團已成功協助多家客戶導入寶元SCADA平台，透過寶元雲端解決方案，客戶不僅能進行設備與生產狀態即時監控，另外包含:維修排程、工單管理、生產報表、警報歷程…等等，皆可透過此平台輕鬆快速達成; 而透過網頁式架構平台並連接到指定的email/手機/Line帳戶，可即時收發重要資訊，達到隨時隨地掌握產線第一手資訊的目的，讓管理更加方便高效。

本次TIMTOS展，寶元智造將現場展示各項機器人應用，寶元數控集團攤位在南港展覽館 2 館 1 樓攤位號碼：Q0914，歡迎親臨現場體驗了解。