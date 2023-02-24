海德漢數位工廠TIMTOS 2023： 推進CNC加工的軟體及服務

海德漢數位工廠為製造環境提供打造360度零死角且完整數位化實際適切的解決方案與服務。在既有解決方案StateMonitor狀態監控與PlantMonitor跨場域監控基礎之上，海德漢在TIMTOS 2023也將介紹另外兩種新的軟體工具：用於派工規劃的JobManager派工管理以及輕鬆計算製造時間和成本的PartCalculator加工成本估算。

JobManager派工管理，使流程精簡且合理

JobManager是海德漢用於精準派工管理的新數位工廠軟體解決方案。使用這個軟體，用戶可輕鬆管理與編輯於派工規劃中所需的詳細相關資訊，體驗一切派工盡在掌控的感覺。操作者可以依派工單需求進行分類、篩選，或在任意時間對派工內容進行更新與增加資訊。與派工相關的檔案文件例如CAD資料或技術圖片等都可以添加至派工資訊中。

派工與工作流程資料也可新增與編輯，包含預估投產時間、零件製造時間與運輸時間。相關工作流程資料會被指派給合適的工具機。用戶從而能完全掌握其機器的利用率，還能有效評估新訂單的預估交期。用戶也能彈性地應對突發性生產計劃變更。由JobManager實現的透明化生產甚至能進一步提升機台利用率。

海德漢數位工廠為整個生產製造鏈提供單一來源解決方案，同時確保用戶端不受限的數位主權 。 圖／海德漢提供

PartCalculator加工成本估算，輕鬆管理製造時間與預估成本

新軟體PartCalculator允許用戶對加工件的3D模型或技術圖面進行分析。依據被分析零件特徵，PartCalculator會提供預估製造時間與製造成本。藉此，在前期僅有CAD與技術圖面的階段也能進行報價了

分析階段PartCalculator會自動抓取零件特徵與生產相關資訊，例如公差、螺紋尺寸等。使用者僅需輸入材料與生產數量，或其他相關參考資訊如重工流程等。PartCalculator就會提供以分鐘為單位顯示的所需生產時間及以歐元計價的單件製造成本。

StateMonitor狀態監控與PlantMonitor跨場域監控: 蒐集、分析與數據化機台資訊

StateMonitor使製造商能即時對其CNC機台的生產狀態進行深入了解，其針對機台資訊蒐集分析，再進行數據化呈現。用戶能對其機台狀態、刀具資訊、NC程式運行、PLC訊號以及其他機台相關數據進行最佳分析。這些情報可被用來發掘機台所有潛能。在TIMTOS將會展示以下新功能：

比對機台可用刀具與NC程式需求刀具，產生實際需求刀具的清單。

支援FANUC控制系統的FOCAS通訊格式。

基於明訂規則，針對自動化機台狀態的更多可能。

海德漢數位工廠以軟體StateMonitor收集、分析並呈現機台數據：從此不管何時何地都能監管所有機器。海德漢／提供

海德漢也提供了一個分析多組StateMonitor資訊的軟體：PlantMonitor跨場域監控。這個解決方案可將不同建築、不同生產地點中的機器以網路串連，讓使用者應對變更以及長期對製程最佳化的能力更完善。PlantMonitor藉由呈現與分析來自不同StateMonitor的即時事件紀錄資料來實現這個目標。一如既往，來自海德漢的所有解決方案都將用戶的數位主權放在最優先級。使用者對其數據與應用擁有完整掌控權，可放心享受所有解決方案帶來的樂趣。

海德漢數位工廠以PlantMonitor解決方案串聯管理多組StateMonitor事件紀錄數據，整合不同部門與廠址，使製程透明化。圖／海德漢提供

在TIMTOS 2023的TNC7現場展示：

友善親切的設定過程與可靠的銑削製程

現場的團隊會在海德漢攤位中實際以機台進行展演，藉此呈現TNC7從機台設置到工件去毛邊為止的超高效率。使用圖形化6D工件設置功能就能很快完成工件毛坯的量測，即便是複雜形狀或預先加工過的工件也都是如此，然後整個生產環境的數據就被實際儲存到TNC7中。新世代進階擺線切削OCM，內件精加工與去毛邊的循環，也會在此次操作中呈現。並且OCM會自動規劃最適合每個凹槽或凸島的加工策略。最終，用戶可以用更合適、更高產出且更少刀具磨耗的加工條件對更多樣化的工件進行加工。TNC製程監控提供額外的製程可靠度保障，

TNC7內建的製程與元件監控功能不須額外的感測器。其可靠地偵測與標準加工條件的差異以確保良好製程品質。海德漢提供

搭配海德漢數位工廠的軟體StateMonitor就可以看到實際展演時的機台運行數據。利用這些數據，海德漢數位製造專家將進行關於各種軟體解決方案及其工廠效益的研討。