+GF+銑削加工技術建置精密優質的加工產線

中國江蘇崑山慶友精密模具有限公司為實現射出模具市場開發戰略，引進 +GF+ 喬治費歇爾機械的 Mikron MILL P 500銑削加工機，該機器的高精度和卓越性能令客戶十分滿意，印象深刻。

崑山慶友精密模具有限公司創立於 2004 年，開發和生產精密沖壓模具。該公司位於中國江蘇省， 為了開拓塑膠射出市場，在2020 年從 +GF+ 喬治費歇爾機械引進了放電加工（EDM）和高性能的 Milling 銑削加工，其中包括一台 MILL P 500三軸銑削加工機。

總經理倪夢龍從事模具行業已有近 20年的經驗，認為+GF+ 喬治費歇爾機械品牌享譽全球機器加工行業，是高精密度和高品質的代表。而崑山慶友成功的重要因素是正確地選擇合作夥伴，因此選擇與 +GF+合作。倪總說到:「+GF+ 喬治費歇爾機械的技術和產品能讓我們生產出高品質的模具，滿足我們主要客戶的要求。」

慶友精密模具的應用工程師劉磊是 Mikron 銑削加工機的既有操作者，他也是射出模具生產產線中第一批操作 MILL P 500 銑削加工的操作人員。劉磊表示：「我們需要高性能的機台，需要機台提供高定位精度、高加工精度和高主軸轉速。而MILL P 500 是我們公司產線加工的理想選擇。」

劉磊看到，高精度只是 MILL P 500 銑削加工機的亮點之一。對於精密電放電加工所用的電極，最終精度需要達到 2 或 3µm，來滿足精密銅電極的加工要求。自從現場使用 MILL P 500 銑削加工機以來，尚未發現該機無法加工的電極。

慶友精密模具生產電子產品、精密連接器和手機零件所需的工件模具，在資通訊技術（ICT）和電子元件（EC）行業，不僅工件模具需要達到穩定一致的高精度，也要達到細緻表面與高品質。 MILL P 500 是一款高性能的銑削加工機，有效支援機台操作者進行機器設定、刀具管理並提供先進的功能，工件表面品質可小於 Ra 0.02 µm，因此，無需人工拋光。

MILL P 500 銑削加工機具有系統化設計的優點，例如全部機身核心和重要部件都進行溫度控制，還採用大型直線導軌和滾珠螺桿以及人造大理石的機身。因此，可維持產線的長期穩定性、高精密性以及高速精加工、高動態性能和快速加工能力。此機種還可延伸配置豐富的自動化系統， 進一步提高生產力。也就是說，生產企業不僅能達到高精密性和高表面品質，而且並不影響加工時間。

+GF+ 喬治費歇爾機械將於3月6日到3月11日台北國際工具機展 (TIMTOS)展出更多更完整的精彩加工技術，歡迎至南港展覽館 1 館 4 樓 N0102 攤位，一同攜手升級產線，提升加工競爭力!

+GF+喬治費歇爾機械銑削加工技術為客戶提升精度，及建置精密優質的加工產線。

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