打包機王國元貝實業打造精實生產效率 交貨期短受到客戶肯定

網路上關於陌生開發的教學百百種，因為向陌生人「開口」談生意實在太困難。但台中有一家打包工具機製造公司，竟然靠著陌生開發，訂單接到手軟，短短數年不斷擴廠生產。

成立於1979年的元貝實業是一間老字號打包工具機製造商，創辦人游大城伉儷原來家中務農，把豬舍改建為工廠，以客製化生產起家，協助貿易商設計開模、研發產品，什麼器具都可量身訂作，打好良好根基後，而發展至客製化打包機器，任何指定商品皆能貼心客製化印上該公司商標，成功開創全世界打包工具最多品項的「打包機王國」。

游大城的大女兒游英玉留美歸來，一開始負責業務開發，但他希望能不再被貿易商綑綁，因此等游英玉甫畢業就召回國分管公司。「一天四、五十封郵件陌生開發，很意外客戶都很買帳。」游英玉說，由於訂單應接不暇，2006年擴廠但依然無法解決交貨期太長問題。她以為是業務端、甚至懷疑是工廠數量不足原因，而訂定的生產達標率只有70％，但卻常常延遲交貨，客戶極不滿意，公司所有高層及員工都心急如焚，想接更多訂單但又擔心無法提高生產達標率，因此客戶對「價格很滿意，交期很不滿」的評價讓元貝實業很困擾。

執行副總游英玉於2010年認識永續企業總顧問詹志輝後，上了精實生產課程，才發現交貨期與「庫存」息息相關。經由詹志輝提點後才發現，問題出在庫存與排單方式。因元貝產品太多，材料則與300餘家協力廠合作，因此庫存計算與品管相當複雜，經由整合後可將交貨期從100餘天大幅縮短至25天，相較業界45至60天交期還更短。目前新客戶聽到25天交期都表示讚賞，舊客戶也大膽下更多訂單。

元貝實業執行副總游英玉表示，打包機品項500多種交期都控管在25天。圖／元貝實業提供

元貝實業實力堅強的研發團隊，主打客製化而樂於與客戶對話並進行腦力激盪，如業界首創的「紙護角切台」，還有符合人體工學的「膠帶切台」。這兩年還有荷蘭客戶構思出一款「電動膠膜捆膜器」，尋求元貝一同開發生產，雖然膠膜看上去薄如保鮮膜，但其實韌性十足，機器可幫忙拉出膠膜並調整速度，還能計算膠膜使用量減少浪費，已計畫明年參加德國包裝展。

詹志輝另外還傳授「概念工程」，小女兒游清惠無奈表示，還沒遇到詹老師前，常被客戶壓價格，加上公司業務流動率高，常因為公司教育訓練耗費很大，因此在業務與客戶皆令她感到頭痛。後來經過詹老師分析後，發現英國市場在打包機這塊已飽和，也能理解客戶壓價原因，因此元貝實業則順應市場所好，將其他品項銷往英國市場。

游家六口人感情緊密、分工明確，四個兄弟姊妹根據自身的專長，在管理部、研發部、品技部與業務部各司其職。大姊游英玉表示，展望未來將持續永續經營，客戶與公司皆能雙贏，就是最佳狀態。