甲電國際新服務型機器人烘焙展亮相

後疫情時代，國旅復甦，飯店餐飲食品產業面臨缺工問題，根據人力銀行調查統計，目前整個餐飲業缺口將近兩成五，正職人員的部分，勢必要加薪5%~10%，才可以留才或與同業搶才。現代人消費以及服務體驗習慣日新月異，越來越多業者透過自動化科技，優化整體服務效率，不只為跟上市場趨勢，最大的效益是節省人力以及時間成本。

今日開始舉行的台北國際烘焙暨設備展中，甲電國際以最新式服務型機器人亮相，有「配送帶位、商辦清潔、電梯配送、環境消毒」四大類型，推出一系列8款不同機種，根據各行業需求，提供客製化方案，不僅提供送餐服務，機器人內建智慧語音系統，可播放音樂，依業者需求提供多元附加配件，空間運用更加彈性、替商家創造更大的效用。人機協作已成未來趨勢，省去複雜的員工訓練，達到優良的標準化服務，使營收效益最大化。

甲電國際表示，品牌成立至今已有數百台機器人落地台灣市場，各家業者反饋送餐機器人不僅是商業噱頭，確實能幫助解決人力上遇到的問題，公司也在全台北、中、南皆有辦公室，除提供了完善的售後服務，並首創業界唯一，提供一億元的產品責任險，讓客戶更有保障，突破工時限制、提供標準化服務，取代制式化工作，打造出企業專屬特色。甲電機器人將於2/16-2/19在南港1館1樓「台北國際烘焙暨設備展」展出，攤位號碼：J908。