TIMTOS 2023海德漢亮點: TNC7 增進生產現場產出

海德漢將於TIMTOS 2023台北工具機展示新世代控制器TNC7的發展。第17版軟體的問世給生產現場提供了更多讓製程更輕鬆、更快速、更可靠的功能。

新TNC7控制器為工具機使用者與製造商帶來編程以及使用機器的全新方式。操作直覺化、任務導向化，並可自定義。數不勝數的智慧新功能讓以生產現場為中心的製造概念進入下一個紀元。來訪者們可到TIMTOS2023的海德漢攤位體驗新的TNC7，或參與該公司的TNC club以了解更多TNC的細節，在永進、協鴻、達佛羅的攤位也配置新一代TNC7的五軸工具機，歡迎前往參觀。

TNC7新的6D圖形化工件設置功能輔助加工者們達成任意工件的量測以及圖形化設置夾治具的過程。圖／海德漢提供

6D圖形化工件設置的全新功能

結合圖形化設置夾治具的功能，現在TNC7提供了一個通過量測功能即可快速且圖形化設置任何工件的可能，當然也包含複雜不規則的零件。TNC7以視覺化呈現機台的完整加工區域，包含機械元件、夾治具、刀具以及工件，以完成一個簡單且可靠的安裝過程。因為可用3D形式完整將加工區域內的狀況呈現出來，TNC7為加工者們在安裝設置期間一個最佳的輔助。

TNC7注目焦點：深色模式提升螢幕可視度，為在燈光昏暗環境中使用機器帶來一道曙光。圖／海德漢提供

擁有新的6D圖形化工件設置功能，加工者不再需要記得哪個工序時應該要執行哪個對應的量測功能。TNC7提供循序漸進地輔助。首先加工者需要先將工件夾持在夾治具上，然後於控制器上選取對應工件的3D模型並將其移動到夾具模型上。此時，TNC7會顯示探針已經偵測到工件。再來TNC7會在觸控螢幕上用箭頭引導加工者一步步地進行量測程序。當螢幕上出現綠色箭頭時，即代表可以執行一個有意義的工件位置量測，只要按下NC start鈕就可以了。一個簡單的紅綠燈顯示會呈現工件包含轉動量等的實際位置是否被記錄以及此預設值是否可存取。一旦工件完整量測後，加工者便可進行後續工作。

TNC7鍵盤以符合人體工學與使用者操作習慣為前提而設計，包含機械設計再升級以及最佳化的按鍵鍵擊體驗。圖／海德漢提供

一方面，這個新功能可以確保尚未精熟的操作者也能快速可靠地進行工件設置。另一方面，現在不管任何種類的工件都可被校準，例如複雜長方體、不規則毛胚、鑄件、焊接件或預加工件等，這部分是通過在量測過程中可移動旋轉軸的這個功能實現的。因此，TNC7開啟了新應用方式的可能。

利用NC序列功能進行便利的編程

TNC7新的NC序列功能確保編程變得非常便利。使用者可以將NC程式中任何常用的序列存取出來並可隨時地放到另一個新程式中。這也包含了例如進行傾斜工作面的必要程式區塊，甚至一個程式區段包含很多完整功能或者技術套件也可被存取。對於使用新一代進階擺線切削功能OCM的加工者來說，就可以儲存很多組不同循環與刀具的組合參數，並在需要時呼叫它們。這些使生產現場的每日編程工作變得快速且簡單。即便是技術數據，例如攻牙相關、刀具相關或者循環相關等都可以被儲存成NC序列。另外，使用指令「新增NC序列」，加工者們可以輕鬆從既有的NC程式中選擇需要的區段並儲存成新的序列。如果製程有變更，透過此方式產生的NC序列也可以隨時進行擴增或者調整。

智慧編程

TNC7為熟悉的Klartext編程增加了智慧功能與新的圖形化編程。使用者只要在螢幕上直接繪製輪廓，TNC7就會把圖面轉換為對話引導式Klartext編程語言。循環與既有的輪廓程式

仍然可以使用，也包含既有的NC程式。 TNC7從設計階段到工件完成為止，為整個製造過程提供了周密完整的設計解決方案。包含巨量的程式循環、智慧量測功能以及圖形化導引校正夾治具。高效能新編輯器即使面對複雜NC程式也可快速可靠地進行編輯。加工件與工件區間的完美可視化使日常工作更輕鬆，並且隨時隨地可以程式模擬，不再需要切換到操作模式。

通過儲存最愛功能與重新安排介面配置實現在TNC7中的個性化介面。所有資訊與功能都會出現在每個使用者期望的時間、地點。圖／海德漢提供

使用者介面自定義並支援使用深色模式

TNC7使用者介面設計令使用者可以快速達成最大產出。TTNC7螢幕支援深色模式，增加了能見度使閱讀變輕鬆。即使在燈光條件不佳的狀態下，使用者依然可以使用控制器進行工作。由於搭配合適的周邊可以更好地完成不同的任務，使用者可依據個別需求定義顯示內容，例如對首頁的我的最愛做個性化設置使工作能夠快速展開。藉此，所有資訊與功能都會出現在使用者自身想要的位置上。

由於可填式表單與對話式引導，使用者介面帶來最佳的使用便利與最優質的導覽。由於其飛速的反應時間，控制器對手勢操作的處理零延遲，因此帶來平順精確的觸控操作體驗。新研發的鍵盤具有更好的機械設計以及最適化按鍵阻抗，即使使用傳統的鍵盤輸入模式都變得更輕鬆可靠。

最佳設計

TNC7為海德漢對未來的控制器設計走向，醒目的外觀風格只是其顯露的冰山一角。TNC7擁有的高規格硬體配置，使其能完成新穎的使用者介面並能滿足每個使用者進行介面自定義，以滿足個別需求。TNC7也將與使用者之間的互動性進行再重新打造，TNC7在任何情況下都能提供使用者輔助，不管是在編程、機台設定或者工件量測的當下。非常全面詳盡的功能包給操作方面提供最大限度的彈性。

新世代動態防碰撞監控(DCM)

對機台的完整保護是通過對機械元件、刀具、以及夾治具的監控來確保，而TNC7通過將動態防碰撞監控升級到下一世代來滿足此一要求。在更高水準的CNC控制中，DCM不僅防止機械零件與刀具之間的碰撞，也同時允許以新的圖形化輔助功能將夾治具的3D模型匯入並進行防碰撞保護。TNC7在手動操作與自動操作中均可提供防碰撞保護。甚至在加工開始前，預期可能會發生的碰撞在模擬階段就已被檢知。TNC7以高清擬真的3D視圖描繪了整個工作區的情況，包含刀具、夾治具以及工件。

TNC元件監控保護工具機

TNC元件監控視一個允許機械製造商實行全面且詳盡監控功能的工具箱。在加工時，這個功能可以保護主軸軸承免於過負載，偵測傳動鏈中上升的元件磨耗，或其他更多。同時也將加在機台上的實際負載相關寶貴數據回傳，能幫助用戶評估製程產能並在預防性保養的概念下預先規劃保養。TNC 元件監控功能也能記錄與顯示滾珠螺桿的磨耗量，或甚至對主軸過負載發出預警。

TNC7內建的製程與元件監控功能不須額外的感測器。其可靠地偵測與標準加工條件的差異以確保良好製程品質。圖／海德漢提供

TNC 製程監控提供安全可靠的製造

TNC內建的製程監控可靠地依據標準加工條件來偵測加工過程中的變動。使用者可通過簡單的Klartext語法以及直覺化使用者介面來調整監控行為。不需要增加額外的感測器就能確保極好的製程品質。通過全方位反映方式也提供了經過驗證可預期的製程產出以及確保穩定生產力，例如預先準備待更換的刀具等。

在TIMTOS2023 的TNC7 現場展示：

友善親切的設定過程與可靠的銑削製程

現場的團隊會在海德漢攤位中實際以機台進行展演，藉此呈現TNC7從機台設置到工件去毛邊為止的超高效率。使用圖形化6D工件設置功能就能很快完成工件毛坯的量測，即便是複雜形狀或預先加工過的工件也都是如此，然後整個生產環境的數據就被實際儲存到TNC7中。新世代進階擺線切削OCM，內件精加工與去毛邊的循環，也會在此次操作中呈現。並且OCM會自動規劃最適合每個凹槽或凸島的加工策略。最終，用戶可以用更合適、更高產出且更少刀具磨耗的加工條件對更多樣化的工件進行加工。TNC製程監控提供額外的製程可靠度保障，搭配海德漢數位工廠的軟體StateMonitor就可以看到實際展演時的機台運行數據。