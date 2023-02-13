百城機械精品獎設備 2月台北烘焙展亮相

文/葉圳轍

國內食品機械指標大廠-百城機械，參加2月16~19日在南港展覽館舉行的台北國際烘焙暨設備展(攤位號碼：J334)，黃金18摺全自動生產線將在現場展演；該生產線不但可以製作貝果、肉桂捲、丹麥捲等烘焙類產品，也可以製作黃金18摺的拔絲巧達芝麻包；從烘焙類橫跨到冷鏈市場，都可以透過同一台機器生產，一機多用，操作容易。百城規劃了全方位的解決方案，歡迎業者來參觀比較。

百城機械深耕食品自動包餡成型機27年，擁有獨家五重包專利技術，其HM-588多功能食品自動包餡成型機，在2021年獲得TIBS首屆烘焙展創新特別獎後，2022年6月參加台北國際食品展智慧化產品競賽，也拿下優等獎殊榮，今年再獲2023台灣精品獎肯定，其性能可解決烘焙業者的痛點，帶領台灣製造的機台走向國際，成為隱形的台灣之光。

榮獲台灣精品獎的百城HM-588多功能食品包餡機械機，將成為本屆台北國際烘焙暨設備展的亮點。圖/百城機械提供

百城機械表示，獲獎無數的HM-588機型，將是本屆展會的亮點；該機超越日本技術，取得了五重包的獨家專利，可以配合多款配件製作出市場獨一無二的產品，例如:85克的抹茶厚奶五重菓、150克的廣式月餅，甚至600克的五重大餅都可以透過機械生產，也可以搭備超音波切刀1秒生產1片造型餅乾，擁有它如同一台印鈔機，投資效益高。

除了機械性能受肯定，近年百城亦跳脫原有經營範疇，成立跨領域「英雄聯盟」，為客服開發新產品。該「英雄聯盟」是透過產官學界（食科會、食品工業研究所、HACCP、TQF、農科會）、原物料廠商（麵粉廠、油脂廠、餡料廠、包材）以及世界麵包冠軍師傅等不同領域的專家共同合作，達到資源共享、資源共利的異域結盟。

百城機械指出，該「英雄聯盟」聯盟成員，長年在台灣食品業界耕耘，經驗豐富，望透過相互合作，可以協助將ＭＩＴ產品推向國際，拓展全球版圖。「相信英雄聯盟所擁有的實力，要打入國際肯定不是問題！」而比起單打獨鬥，百城機械也更希望能和台灣的產業夥伴們，一同閃耀於世界舞台。

百城機械說，本次展會除了英雄聯盟產品專區外，該公司也規畫台灣精品獎專區，用美食來說故事，將具有市場獨創性的五十幾項產品都放在展會現場展示。百城希望每位貴賓，都可以透過產品了解食品包餡機的應用；用心了解客戶需求跟痛點。讓客戶買的不只是機械，還有完整的一條龍服務。

百城機械總經理蔡承諺強調，烘焙業、冷凍食品業朝自動化轉型將成為趨勢；該公司有技術能力，可將眾多手工產品轉變為自動化生產。今年也會積極參與全球主要烘焙展，從台北走向上海、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、德國、澳洲等，目前已經銷售至全世界81個國家,正朝著100個國家的目標邁進。