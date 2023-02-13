鋐誠發電機 冷鏈業愛用

許多產業在不停機的情況下，可以提高產量以提升整體營收，然電力不是一種穩定的能源，常常會因為各種因素導致斷電，所以維持穩定供電，或即時補充電力的發電機，在廠房內也是不可或缺的。南部知名發電機業者鋐誠公司總經理陳欽富表示，除了備用發電機組建置市場，鋐誠也不斷吸收各產業的使用反饋，進而開發適合各領域的「專用型」發電機組，其一是因應物流業的蓬勃發展，鋐誠近年來在「冷凍貨櫃專用發電機」的銷售上有非常亮點的成績，目前該產品已結合全台數百間冷鏈物流業者使用，其以具有高避震強度專利結構設計、強化板金結合、特殊排氣改良、三通燃油系統等特色結構佔據市場，並通過VSCC車輛安全審驗中心通過核可，方方面面貫徹職人精神，成為客戶們心中的最強後盾。

30年來以租用發電機起家，鋐誠擁有經濟部標準檢驗局核發之正字標記合格、TAF財團法人認證實驗室核發合格「發電機測試實驗室」證照，設備皆採用歐、美、日等國所產之引擎作為其核心動力，提供便攜式、常用型、備用型、專用型等多種機型發電機，適用於工程、農漁業、電信電子科技廠房、冷凍倉儲、物流中心、百貨商業場合等。

「只要有電的需求，我們都可以解決」陳總經理說，為了在同業中保持領先，鋐誠布局北中南分公司據點，不打價格戰，以專業、快速的售後服務穩扎穩打於市場上。而因應智慧時代的到來，鋐誠在發電機的基礎上結合物聯網概念，推出「遠端監控柴油發電機組」，利用全新設計的人機介面，呈現即時數據分析，並能提供提前預知保養、推播警告等功能，大幅提升操作者的使用效率，降低監控成本，並同時縮短了維運時間，有效提升營運效能。