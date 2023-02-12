元精軸承高精度、高強度、可快速客製 進軍搶攻歐美市場

金屬零配件等車，銑，磨高精密加工專業大廠元精精密公司，於2020年不惜斥巨資引進日本太陽工機的2.5米內外徑立式數控複合磨床，正式導入台灣立磨及亞洲唯一含精車功能與研磨異型外輪廓等高階精密加工，該日本立式磨床研磨直徑可達2500mm，其加工零配件精度範圍更可達0.002mm，能運用於航太之曲齒離合器、轉子引擎、凸輪、輪船偏心輪、大型軸承等高階產品的高精密加工，是複雜研磨加工製程工件的最佳利器。

元精所研產的交叉滾子軸承。圖／陳仁義

元精精密總經理許祥啟表示，在引進該日本立式磨床研磨之前，該公司數年前即已引進日本與瑞士精密磨床，且為確保產品品質，並斥資3千萬元引進二台蔡司三次元Marh輪廓儀、二次元測長儀等精密量具，隨著擴大產業服務面引進的日本立式磨床，將可更進一步協助大型工具機有效提升精密度，達到產業升級的目的。

元精所研產的雙列交叉滾子軸承。圖／陳仁義

他並表示，只要需具備圓形運轉功能的各類產品大都需使用到軸承，包括如常見的CT斷層掃描、核磁共振等醫療檢查設備，但大型軸承應用的產品並不多，大都運用於大型工業產品，如立車、吊車、風力風電機等，由於元精擁有獨創、優越的核心技術及客製快速生產能力，是一家ODM專業廠，因此，該公司未來將再積極擴展歐美等國際市場，採取直接接單模式，且不排除設立海外子公司，貼近市場提供服務。

元精精密不惜斥資引進的日本太陽工機2.5米內外徑立式數控複合磨床。圖／陳仁義

許祥啟並指出，該日本立式磨床研磨精度已超越歐、日大廠精度，同時已逐步與廠內智慧機械連線，許多高精密零件皆可在元精製作完成，且該公司擁有首台軸承檢測機設備，針對軸承荷重能力進行精密檢測，能確保所產製的軸承達到高精度與高強度要求，不須再依賴歐日，更能大幅降低購置成本及減少庫存壓力，並提供交期短、價格、客製化等優勢。

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