搶賺東亞無人機物流財 仲碩建構群島空運藍圖

運用無人機進行離島物資運送的議題正夯，不僅遞送效率高，成本也較傳統貨機低廉許多，無人機智慧專家仲碩科技表示，看準東亞群島國家物流商機需求，已針對某東亞、東南亞需求國家提出整體計畫架構，預計2023年Q2進行POC驗證測試，2023年底正式上線。

「東亞群島國家的無人機物流前景一片大好！」仲碩科技總經理鄭志誠指出，比起海陸貨運以及傳統航空貨運，無人機物流具有相對的快速服務、便宜成本和趨近於零的人員傷亡率，一定是未來空運產業的趨勢，且東亞群島國家的4G/5G無線環境甚至比先進國家密集，空域等法規溝通上也較有彈性，不論是觀光餐飲外送、救援物資運送，或是農產快速集銷，這些國家都表現出極高的合作意願，希望能導入無人機物流以擴大服務範圍，尤其是群島間有難以設置傳統機場、小型貨船又容易因海況不佳而停駛等問題，唯有無人機物流才是最佳解方。

「無人機物流還有一個大家都沒想到的優勢，就是幾乎零碳排！」鄭總經理受訪時表示，無人機零碳運輸大有可為，因為傳統物流業是碳排放的主要來源之一，碳排放也是物流成本逐年增加的要因，如果無人機物流服務公司能提出完善的跨國機隊蜂群管理機制，以及全自動化智慧作業流程服務，將會受到更多急需綠色運籌的零售企業的青睞與支持，形成由在地政府、零售產業，以及無人機物流服務端組成的巨型綠色物流網。

鄭總經理更進一步表示，無人機物流只是敲門磚，在地的後端金流服務以及無人機產業鏈才是更龐大的利基市場，已有新加坡投資集團看好這片藍海，正與公司內部制定合作計畫，預期後勢營收表現將呈現跳躍成長。