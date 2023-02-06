TIMTOS 2023 海德漢亮點：提升製程可靠度

同時降低成本與減少CO 2 二氧化碳足跡

永續性與系統成本，也稱作總擁有成本(TCO)，在加工業者與機械製造業者間是一個越趨流行的話題。此次TIMTOS中，海德漢將展示如何更好更合理地利用資源來使工具機更有經濟效益的實際解決方案。

現今製造業的挑戰包含了如何在更高效生產的同時達到更高的機械利用率以及更好的加工品質。為了達成這些目標，加工業者希望他們的機器能夠在更短時間移除更多的材料，同時在首件製作階段就能產出最佳結果。來自編碼器、光學尺、探針、刀具破損檢測器給性能最佳化、提升製程可靠度與提升成本效益開拓了更多可能。

TIMTOS2023新品：海德漢刀具破裂檢測器TD110

本次TIMTOS中，海德漢提出可檢測直徑0.4mm以上刀具破裂的檢測器TD110。採用電感技術，故在感應區中心2mm內，且主軸以額定速度運轉狀態下仍能以非接觸檢測得知刀具斷裂。每次換刀可節省6秒，最終帶來了巨大的時間與成本改善效益。精巧耐用的TD110可加裝在任何機台中十分接近工作台的位置。訊號通過探針通訊界面傳輸到控制器。製程可靠度也因為可收到控制器警報或執行NC-STOP或自定義動作而提升。

海德漢TS460減少最多達30%的量測時間，從而爭取更多更寶貴的生產時間。圖／海德漢提供

海德漢TS460與TS760：爭取生產時間

可在製程中快速設置並進行工件測量：海德漢TS460高達3000毫米/分的量測進給速度讓這一切變得可能。量測期間節省的時間(最多可達30%)，便為加工業者爭取到更多寶貴的生產時間。TS460內建的沖水器會將任何量測表面會影響量測結果的切屑都清除，從而保證高量測精度。並且，探針可以選配高效防碰撞裝置，其不僅可避免因碰撞產生的高價損失，同時可隔絕熱效應對量測精度的影響。而TS760則為工件測量帶來極高的3D量測精度以及超低探測接觸力，因此其格外適用於模具及怕量測造成表面刮痕地的精密零件等場合，並且在1000毫米/分的量測進給速度下仍能確保極好的量測性能。

海德漢新的LC光學尺與RCN編碼器可以簡化工具機對壓縮空氣的要求，最多可以減低99% CO2二氧化碳足跡 ，同時也降低系統成本。圖／海德漢提供

海德漢LC光學尺與RCN編碼器：減少99%CO 2 二氧化碳

在機械零件領域中，本次海德漢將在TIMTOS介紹新一代LC光學尺與RCN編碼器，其擁有高清的最佳化感測元件，令其即使在有液體汙染或霧氣的場合中仍能良好運作。在很多案例中，即使不以壓縮空氣供給正壓，編碼器/光學尺仍能運作良好。新設計減低了對壓縮空氣的需求，除了讓您以更低的系統成本就享有全閉迴路位置量測帶來的好處。同時，不使用壓縮空氣可減少機器的CO 2 二氧化碳足跡最多達99%。

海德漢新LB383C專為機台長行程開發：

增加性能與製程可靠度，同時減低庫存成本 。圖／海德漢提供

海德漢LB383C：為長形程應用設計的新光學尺

海德漢LB383C封閉型線性編碼器是專為機台長行程位置量測應用所開發的專門品。量測行程可達72米，其強壯的掃描單元設計，LB383C對於汙染有很好的耐受力同時在量測方向的剛性也非常好。這提升了製程可靠度並允許控制器使用更強的運動控制條件，最終使機台性能更佳。同時LB383C也能節省成本，其安裝尺寸與部分零件都與LC200光學尺相容，這不僅減低了您的庫存數量需求，同時也簡化了對連接壓縮空氣迴路的特殊連接器的需求。