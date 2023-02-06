展望2023 Universal Robots預測五大自動化趨勢

強調高彈性、高負載、全場景、客戶共創為產業必要需求

協作型機器人領導廠商Universal Robots（UR）日前發佈對2023年五大自動化趨勢的最新預測。近年來台灣市場力推數位轉型，驅動自動化領域迅速發展，UR預估，2023年台灣協作型機器人市場將保持強勁的發展動能，而高彈性、高負載、全場景、客戶共創將成為產業發展的必要需求。

Universal Robots大中華區總裁蘇璧凱（Adam Sobieski）表示：「近年台灣積極把握供應鏈升級商機以及數位轉型趨勢，大力促進企業智慧升級，這使我們對台灣協作型機器人市場的發展前景充滿信心。我們在台灣市場將不斷投入與創新，持續開拓在地夥伴網路以及UR+生態，不斷以自動化方案驅動台灣製造業企業增效升級。」

Universal Robots （UR）發佈的2023年五大自動化趨勢的最新預測如下：

趨勢一：協作型機器人保持強勁發展

市場研究機構ABI Research的數據顯示，2020年至2030年間，全球協作型機器人市場的複合年成長率預計將達32.5%，市場規模於2030年預計將增至80億美元。台灣擁有良好的製造基礎，在多項數位轉型政策的助推下，UR預計2023年台灣協作型機器人市場將繼續保持強勁的發展動能。

此外，製造業長期面臨的勞動力短缺難題，亦推動了企業自動化轉型的步伐。 透過使用安全、靈活、便捷的協作型機器人來代替繁瑣、危險、重複、勞力強度大的任務，能夠使員工得以聚焦更具價值的工作，在提高生產效率的同時提升員工對工作的滿意度和成就感。

趨勢二：保持高彈性，敏捷回應靈活製造需求

疫情的反覆持續對全球供應鏈造成衝擊，使製造業供應鏈韌性的重要性再度被放大檢視。在高度不確定的環境下，全球製造業企業極需透過數位化、自動化方案提升生產的靈活性和管理的精準度，實現敏捷生產。

除了全球總體環境以外，數位時代終端消費者需求的瞬息萬變，也對企業生產構成了另一重壓力，傳統的人力模式無法適應彈性生產的快節奏。UR預計，2023年產業將繼續對自動化方案提出極高的彈性要求。與傳統的工業機器人不同，協作型機器人能夠與員工直接近距離互動，經過安全評估後、無需額外設置安全護欄或改變現有的廠房佈局，安裝操作非常方便，即使無程式設計經驗的操作人員，只需稍加培訓便能透過直覺便捷的介面進行快速設置和操作。

趨勢三：突破新高度，協作型機器人負載和臂長充分滿足更多元的產業需求

以往，協作型機器人因其靈活輕量的特徵，主要被客戶用來處理對負載要求較低的任務。但近年來越來越多的企業，希望在更高負載的領域也使用協作型機器人，來替代過往由傳統工業機器人操作的任務。UR最新重磅推出的新品UR20便是其充分響應這一趨勢的實證。UR20協作型機器人在負載能力、作業範圍等多方面達到全面突破，在實現20KG大負載和1750mm工作半徑的同時，重現精度高達±0.05mm。UR預計，更高負載、更長臂長的協作型機器人在2023年將能夠在更多元的場景中，為企業提供精準的解決之道。

趨勢四：拓展全場景，以生態系及一站式方案全線賦能製造業升級

近年來科技的快速發展給各行各業帶來了全面性的變革，但實際上，沒有任何一家科技公司能夠專精於所有領域，機器人產業也不例外。機器人系統開發涉及硬體、軟體、應用程式、傳感器和介面等各方面細節，必須依靠生態系的力量，才能夠針對各場景便利地實現功能拓展。

UR在2022年持續開拓UR+解決方案，透過與全球1,100多家系統整合商、經銷商與夥伴合作，研發豐富元件、系統及軟體，向終端使用者提供靈活且一致的自動化體驗。UR將持續努力建置UR+生態，以更全面的方案，全線賦能台灣製造業發展。

趨勢五：持續發展客戶共創，提升產品開發過程主動性

客戶比任何人都更了解自己的需求，而隨著市場日益成熟，如今的客戶比以往更有能力為產品開發提出有價值的回饋和建議。UR預計，邁入2023年，客戶在產品開發中將能夠扮演更主動的角色，「客戶共創」形式將進一步發展。

過去幾年全球市場見證了自動化對製造業的徹底變革。展望未來，UR預測協作型機器人將在企業自動化升級的過程中扮演比以往任何時候都更重要的角色。協作型機器人企業應在負載、場景需求、生態協作、客戶洞察等各方面持續深耕，為產業發展提供更堅實的後盾。