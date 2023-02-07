仲鈜智動化 讓產線操作像超商作業一樣簡單

從工業4.0起家，仲鈜科技持續追求技術創新與突破，以被動元件電信量測系統獲得高雄SBIR計劃機械組績優廠商獎，更爭取到被動元件大廠千萬元訂單。技術成果亮眼及業績之斬獲，獲得2022資育之星傑出成果獎。

被動元件電器特性的關係，難以從外觀看出瑕疵。因此出廠前都要進行可靠度檢測，模擬產品在各種使用情境及環境下的可靠度及耐受度，以確定是否有品質上的瑕疵。但傳統人工方式曠日費時，且錯誤率較高。仲鈜科技總經理鄭慶章表示，尤其是台灣被動元件大廠正式跨足太空及車用高階市場，對於檢測頻度準確度及精密度要求更高，更無法忍受人為檢測誤失，造成量測檢測漏洞。藉由仲鈜科技所研發之全智能化的可靠度電器特性檢測系統，將複雜的檢測流程設備化及自動化及智慧化，作業員不用經過操作複雜的儀器與設定，只要放在機台中，透過條碼判讀，全自動比對存放在雲端的參數及設定條件，就能完成檢測，檢測結果還能存在資料庫中，便於日後追溯。

仲鈜科技鄭慶章董事長與同仁合影。圖／業者提供

鄭慶章說，仲鈜從電器特性量測起家，以前又曾在外商被動元件大廠服務多年，不僅熟悉被動元件的生產流程及測試需求，瞭解客戶產品製造的問題及瓶頸所在，將這些Know-How寫成軟體提供給客戶，除了更符合產業運作的需求，更能從數據找出產品的瑕疵，還可以與ERP及MES系統進行串聯，協助廠商藉由大數據之分析進一步洞見觀瞻，所提供的整合性服務是其他廠商所無法提供的。

「我們希望讓產線操作像超商作業一樣簡單，任何人都可以輕易上手。」目前己是高雄市數位轉型基礎廠商，鄭慶章說，高雄市政府力推產業數位轉型，希望以智能化力促傳統產業再升級。仲鈜深耕工業4.0多年，協助廠商將原先人力密集的複雜作業流程，用軟體及自動化技術取代，成功案例遍及各行各業，每年業績均翻倍成長。

成立七年就有如此優秀成績，鄭慶章說，高雄軟體園區育成中心經營團隊資育公司專業的協助功不可沒，資育每年均會請學界財務專家，協助檢視企業營運模式，產品開發狀況，甚至財務諮詢服務，也可以直接得到政府政策資訊及資源的界接，對於仲鈜科技業務拓展助益良多。展望未來，鄭慶章說，隨著產線將持續朝省人化及少人化，甚至無人化發展。仲鈜科技將持續利用其軟硬體整合實力，協助製造業，透過數位轉型，節省人員訓練時間，以更具成本效益的方式實踐工業4.0，亦希望將相關設備推廣到海外市場，擴展企業營運版圖。