工業局智造升級強助攻 富強鑫切入NIKE供應鏈

為強化我國智慧機械輸出國際的能力，經濟部工業局自109年起推動「智慧機械產業智慧升級計畫」助攻產業，至111年底共輔導補助33家機械及工具機設備業者，通過國際級客戶嚴格驗證（β-site），成功切入歐（德、瑞、西）、美、日航太、半導體、機器人、運具大廠及新南向國家（印度、泰國、越南等）PCB、金屬加工、醫療及橡塑膠大廠之高階製造國際供應鏈，新增訂單金額約新臺幣30億元，成果豐碩。

亮點案例中，富強鑫公司在該計畫資源支持下，成功開發運動鞋底塑膠射出成型的智慧製造解決方案，切入NIKE的國際供應鏈，協助全球最大鞋廠在肺炎疫情及烏俄戰爭的外部考驗下，打造能夠少量多樣的客製化產線，維持全球最大運動鞋品牌的領先地位。富強鑫公司也透過該計畫全面整合智慧化技術，順利通過NIKE產線驗證，取得上億元訂單。

工業局表示，富強鑫公司是臺灣塑膠射出機的領導廠商，在該計畫中，整合產線通訊協定，將設備聯網化，有效運用戰情系統，遠端即時監控製程；透過感測器擷取資訊，應用大數據分析及AI預診模組，即時診斷，預先排除異常，提高產能；建置供應鏈廠商整合平台，對接生產參數，達成製程履歷溯源，穩定生產品質；運用雲端應用服務，主動監控設備及零組件，診斷異常與維護，提升遠端支援服務效能；並將業界獨步的微發泡關鍵技術導入塑膠射出製程，實現產製優質球鞋所需具有的輕量化、高彈性與低變型。以強化高階「智慧製造」能量、擴展跨域「智慧服務」面向，精準提供整體解決方案，通過國際級客戶產線驗證，成功迎合客製化國際主流。

富強鑫公司執行長王俊賢表示，感謝政府運用計畫資源協助富強鑫通過國際客戶嚴格的βsite驗證，同時獲得業界肯定，並再成功輸出數十台智慧化設備，銷售額已達2億元，也擴大了與客戶合作機會，預估3年後的銷售額，將向上攀升超過25億元以上。