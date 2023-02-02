泓格推出EtherCAT從站4軸步進馬達控制器/驅動器

隨著時代進步，設備自動化的系統架構逐漸從傳統的集中式控制，亦即利用插卡擴充方式轉向分散式的控制方式。因應此趨勢許多分散式通訊協定紛紛被制定與發表，其中又以 EtherCAT通訊技術挾著「開放性、高同步、即時性佳、低硬體成本且佈建容易」等優勢，獲得全球業者的全力支持，亦被各大自動化系統及設備的製造商導入採用。相較於傳統昂貴的運動控制卡以及大把的纜線，成本高又不易佈建，EtherCAT 取得勝出可謂實至名歸。

泓格科技所推出的ECAT-2094DS步進馬達控制器是一款高效且經濟實惠的兩相雙極步進驅動器，此款設備是設計成在開迴路上運作，須透過EtherCAT主站和應用程式完成系統配置。其所支援的馬達電壓範圍在9到29伏特(直流)之間，馬達線圈電流最高可到3.3安培/相(峰值)。馬達最大運轉電流與其他運動參數部分則可透過軟體做調整。

ECAT-2094DS步進馬達驅動器可同時控制最多4個步進馬達，每個馬達提供三個數位輸入通道。其中包含正負方向極限開關與一個原點開關，正負方向極限開關可以在觸發時自動停止馬達，三個數位輸入皆可以用於尋找原點。並整合了四個增量編碼器介面，使用四個32位高速編碼器計數器來計數外部增量式編碼器的輸入信號。此編碼器可以用於例如尋找原點和定位的一致性檢查。

ECAT-2094DS步進馬達控制器符合CiA402驅動規範，提供自由運行與DC同步運行模式。內建驅動器過溫、短路保護機制及I/O端隔離保護，具備自動整流以減少馬達靜止時產生的熱量，支援每全步高達256微步的高分辨率，以確保馬達的平穩和精確操作。

泓格科技的步進馬達控制器，專門設計用於驅動兩相雙極步進電機，採用開迴路控制（Open-loopcontrol）處理，不需要運轉量感測器或編碼器，且切換電流觸發器的是脈衝信號，不需要位置檢出和速度檢出的回授裝置，所以步進電機可正確地依比例隨脈衝信號而轉動，因此達成精確的位置和速度控制，並且有更優秀的穩定性。泓格科技提供 EtherCAT 完整方案，主端產品包含主站控制卡、專用型控制器、泛用型控制器；從端產品包含步進馬達驅動、編碼器、分岐器、閘道器，以及各種I/O模組一應俱全，可靈活運用於各式場域。

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