台灣經貿網率領頂尖我商前進2023全美五金展

搶攻新春首波數位貿易商機

2023年全美五金展（National Hardware Show, 2023NHS）於1月31日至2月2日在美國拉斯維加斯會展中心（Las Vegas Convention Center）盛大登場。今年邁入第77屆的全美五金展，一直是北美最大、最具指標性的專業五金展，本屆超過1,000家來自世界各地的參展商進駐，且今年展覽與International Builders Show等4個展會同期聯展，有利更多買主匯集，展覽首日人潮絡繹不絕。

台灣經貿網率領31家會員搶進展出，現場展示優質五金、手工具、園藝、建築材料、居家修繕工具等9家會員廠商多元產品，包含3家臺灣精品廠商，如氣動工具專家力偕實業、致力於銷售各式園藝工具的維勝特、多樣規格的套筒零件商天藝工業外，還有越崎、盈助興業、螺寶五金、固特優、宇銓工業、怡慶實業等廠商，共同展出27件商品外，現場更額外展出22家會員廠商型錄，攤位現場獲得眾多買主洽詢。

根據Statista資料顯示，美國DIY及五金商家市場在2023年將到6350.9億美元規模，往後的5年到2027年期間將以2.66%複合率成長。臺灣五金手工具出口值為全球第二大，是對外貿易重要產業之一。據臺灣手工具公會統計，2022年1至8月臺灣五金手工具出口值約計50億美元，相較2021年的47.9億美元成長逾7.3%，表現相當亮眼；其中，美國為第一大出口市場，出口占比約42.5%，其次為中國大陸市場約8.9%、德國約5.4%，顯見美國市場對於五金及手工具的需求相當旺盛，也是我國重點市場。因此，為協助五金、手工具我商拓展市場，台灣經貿網運用OMO整合行銷方案，結合實體展會行銷及數位線上推廣資源，引領臺灣廠商搶占數位貿易商機。

經濟部國際貿易局委託外貿協會所建置的「台灣經貿網」是臺灣貿易總入口網站，亦是國外買主搜尋臺灣供應商及產品的首選平台。為協助臺灣中小企業運用數位貿易拓展國際市場，台灣經貿網提供如即時商機、視訊採購洽談、影音內容製作、VR虛擬展間、關鍵字廣告投放及SEO優化等多元數位行銷服務，歡迎有意拓展外銷市場的企業，加入台灣經貿網尊爵會員獲得專屬服務，新春尊榮會員方案熱烈推出中，加碼提供更多數位行銷資源，方案及優惠詳情可洽台灣經貿網專線0800-506-088。