洛克威爾自動化首次擴充 FactoryTalk®Logix Echo 功能

增強控制器模擬和支援

全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化首次擴充旗下控制器模擬軟體 FactoryTalk®Logix Echo 功能，讓使用者能存取 5580 ControlLogix® 平台的二十多種控制器；透過控制系統虛擬化，幫助客戶有效控管專案流程中各階段的大量工程設計作業和財務支出。

FactoryTalk Logix Echo 簡化模擬控制器體驗，操作人員無須額外調整即可直接下載；藉由現代化使用者介面（UI）搭配專案下載，讓任何人皆能輕鬆學習與使用。此外，相較於其他軟體，FactoryTalk Logix Echo 具備 5580 ControlLogix 乙太網路埠的模擬功能，就如同另一個控制器，將模擬能力彈性擴展至可視化或其他控制器。

第二版的 FactoryTalk Logix Echo 導入 GuardLogix®5580 控制器目錄，成為首個支援安全控制器的模擬平台，操作人員得以下載 GuardLogix 控制器類型，並在專案中模擬執行標準和安全任務。在第一版功能中僅支援單個 17 插槽機箱，最新版本則支援開放使用一個 FactoryTalk Logix Echo 即授權建立多個機箱並與之通訊，操作人員能建立所需的控制器與插槽的配置和排列，並存取於各自位置的不同控制器，從而增加多個操作人員的使用彈性。

此次功能擴充已開放支援 Studio 5000® Logix Designer V35 軸測試模式功能，操作人員可在評估、模擬和測試階段自動將物理軸置於測試模式；而將專案下載至 FactoryTalk Logix Echo 時，也無需進行額外修改。

關於洛克威爾自動化

洛克威爾自動化公司（NYSE: ROK）為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力和科技的潛力，開創人類無限可能，打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基市，旗下約有 25,000 名員工，致力服務遍布超過 100 國的客戶。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網 （The Connected Enterprise）的相關資訊，請造訪 www.rockwellautomation.com。