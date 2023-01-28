本土打造最精密的｢鑽石級｣齒輪 成功拿下美國電動車大廠訂單

座落於台中、在業界以生產｢鑽石級」齒輪聞名的本土公司，於1981年在成立廠房，起初主要外銷台灣齒輪場商品至國外，之後設立齒輪廠自產自銷，2008年本土公司即全心投入研發電動車齒輪，兩年後在台北花博園區展示的納智捷電動試行車，其中齒輪即由本土公司供應。隨著該品牌賣給鴻海集團，本土亦加入鴻海的動力團隊，雖然與納智捷合作時間不長，但卻已引起國外廠商的高度關注。

午休時間，百坪的工廠只剩下機器運轉聲，本土公司這台要價台幣1億8千萬的機台專門生產電動車齒輪，調校數據的準確，為業界公認的頂級規格。每顆齒輪做出來金光閃閃，還有專屬QR code紋身，只要掃描就能對齒輪「身家調查」，資訊甚至詳細到幾分幾秒、甚至哪條產線生產，鉅細靡遺。

本土公司表示，傳統汽油車有14至15顆齒輪，然而電動車齒輪箱中只有3顆，原以為電動車興起會讓齒輪需求量大幅減少，對整體產業帶來災難，但沒料到這場意外卻為本土公司拿下無可取代的市場地位。電動車不同於傳統汽油車，在發動、加速和行駛期間近乎無聲，因此對零組件的精密度要求更高，失之毫釐、差之千里，因此講求「精準」的本土公司順勢嶄露頭角。

2017年本土公司奇蹟般的接下美國電動車大廠的齒輪訂單。該電動車大廠零件雖然有三到四家供應商，但電動車齒輪箱中的三顆齒輪，中間那顆齒輪最難做，須講求更高精度，因此該訂單一度讓本土頭疼不已。總經理林益民形容當初為了克服齒輪精度問題，全公司全體同仁皆陷入「生產地獄」。因為客戶對噪音吹毛求疵，齒輪加工的軟體與硬體設備全靠自行設計，但參數抓不到，精度無法提升。後來邀請德國工程師親臨指導，但他一離開台灣，全部齒輪進度又被打回原形。但辛苦總有代價，林益民每天早出晚歸，和工程師窩在工廠算數學，算了好幾個月，總算甫克服齒輪精度問題。

本土公司董事長林森(左)、總經理林益民(右)父子檔創立的本土齒輪，是電動車最重要的一顆心臟。圖／本土公司提供

過去工業用齒輪占本土七、八成營收，目前只占三成，其餘大多是生產電動車，目前本土公司則有高達六、七成營業額來自美國電動車大廠。本土的原料引進中鋼客製化的低碳合金鋼，由於中鋼是一條龍生產，品質穩定且提供售後服務，因客戶重視的運轉噪音，設計圖紙無法呈現出來，因此除了保障既有品質，本土也為每顆齒輪打上QR code身分證，一有問題就能「查戶口」。

在工廠數位轉型階段，若產品有身分證，就能精準定位此顆零件幾點幾分出生，還能通過大數據發現到哪位員工監製的產品經常出問題，監視器一回放，就知道有沒有按照SOP。

只要在歐美市場從事齒輪產業的公司皆認識「GREAT TAIWAN GEAR」，林益民戲稱本土的品牌優點也是缺點，因國內外客戶提到本土，都誇讚我們品質一級棒，但價格卻不便宜，但如此精雕細琢出來的齒輪，被稱為「鑽石級」是當之無愧。