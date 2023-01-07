緊湊型igus耐彎曲電纜保證 1 億次往返次數

chainflex CF98.PLUS和CF99.PLUS耐彎曲電纜以最小的彎曲半徑實現了可持續發展

為了精進客戶的移動應用，igus現在優化了耐彎曲chainflex控制電纜系列。CF98.PLUS和 CF99.PLUS是市場上唯一可以保證承受超過 1 億次往返次數的耐彎曲電纜，並可用於3xd最小彎曲半徑的拖鏈中。

瞬息之間，機器移動並將晶片精確地放置到新的智慧型手機上。這過程每天要重複數千次，需要仰賴多條電纜的協助。安裝空間越來越小，週期越來越短，機器和系統的可用性達到 99%，而這些要求不僅限於半導體產業。在許多其他領域，如醫療技術、汽車產業和分揀設備，對快速、緊湊的自動化系統的需求也在增加。因此，igus現在對已經驗證的CF98控制電纜進行了精進，生產出非屏蔽的版本，而針對CF99則生產出帶屏蔽的版本。

chainflex耐彎曲電纜業務部經理Rainer Rössel表示：「我們取得了巨大的成功。新型CF98.PLUS和CF99.PLUS耐彎曲電纜是市場上第一批也是唯一被批准用於拖鏈系統的電纜，igus 保證可達到 1 億次往返次數。」這意味著比原來的系列增加了250%的使用壽命。新型電纜擁有非常小的彎曲半徑，僅為電纜直徑的三倍 (3xd)。對空間要求很高的客戶現在可以使用可靠的高級 TPE 電纜，並為終端客戶帶來一個可持續發展的機器概念。

保證長使用壽命

十多年來，igus一直在研究新的電纜，在業界最大占地3,800平方公尺的實驗室中進行測試。動態電纜專家為此建立了兩個超大型的測試台。採用特殊的合金導體和新的絕緣材料製造工藝。透過廣泛的測試，igus 為 chainflex 耐彎曲電纜系列提供業界唯一的36個月保固。也可以透過線上的使用壽命計算器來預估電纜的使用壽命。Rössel表示：「選擇 CF98.PLUS或CF99.PLUS的客戶為永續發展做出了重大貢獻，因為確保了機器的耐久性。」