不需程式 即可與所有EtherCAT從站通訊的高效運動控制器

EtherCAT (Ethernet Control Automation Technology) 是一套架構在乙太網路上的工業通訊總線，由於高速的通訊效能與即時的通訊系統，讓它在追求高精度高效率低成本的工業自動化產業中，建立主流地位。泓格科技推出的EMP-2848M精巧型運動控制器，採用高性能的四核心Cortex-A53處理器，可運行於Real-Time Linux (RT-Preempt) 作業系統，提供PLC任務高效能及即時性控制。全金屬外殼相容於3U機櫃的尺寸，具備抗干擾且極簡化系統及空間，並降低開發與設定的門檻，一次兼顧到精巧體積、安全穩固及使用便利。

EMP-2848M可以將控制、數據處理和網路連接整合在一個控制平台上，支援多重任務運行功能，使用者可將不同通訊協定的工作，指派到不同的任務區塊同時運作，不用擔心不同通訊協定的時序，這樣的好處是能大幅減少通訊端及程式開發的複雜度；並預載IEC 61131-3 整合 EtherCAT方案Win-GRAF SoftPLC，滿足自動化應用的多用途和高擴展要求。EtherCAT運動控制的部分，則可在0.5ms的週期時間內，同時更新16個伺服軸及128個從站節點運動控制。

另，亦內建整合的網頁服務器，透過瀏覽器開啟網頁，即可規劃拓撲設定及試調從站模組。提供網路連線診斷界面，使用者可透過網頁取得從站連線的各項錯誤、計數器情況及各個端口連接狀態。發生異常時還可以即時作錯誤診斷，並支援ESI檔案配置，透過網頁界面可匯入ESI檔案來相容所有從站。

EMP-2848M高效緊湊的尺寸，提昇設備智能性和穩定性以及維護效率，可用標準 PLC 的語言來編程，並提供CiA402從站模組PDO自動分配功能，會依據運動控制功能的不同，自動分配從站模組的PDO配置。此外，開放式的平台提供標準的介面便於整合各種 IoT 應用，將使得產品開發更有效率！

有關EMP-2848M模組產品詳細資訊，請上網：https://www.icpdas.com/tw/product/EMP-2848M