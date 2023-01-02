仲碩科技宣佈參與國安會500億 軍用商規無人機計畫

為積極提升國防自主及不對稱作戰能力，整合國內軍民無人機相關產業技術，由國安會主導的軍用商規無人機發展方案，總規模將從原本的200億元提昇至500億元，民間無人機廠商躍躍欲試，無人機智慧專家仲碩科技亦宣布，日前已至經濟部工業局領取相關計畫規範，於12月遞送完整開發計畫，入選後也將配合2023年8月的量產採購程序。

仲碩科技總經理鄭志誠表示，此次計畫規範之5種軍用商規無人機，因未來將投入國防系統，因此不論規格以及測試條件均非常嚴苛，對於研發團隊來說，是期待已久的挑戰，經內部一級主管與顧問群閉門會議後，決定參與該採購計畫，並提送其中3款中大型機種，包含機體、飛控、酬載、地面站等各項系統，均有完整的解決方案，其中軍規測試以及全機MIT等比較棘手的問題，也有協力廠商作為支持後盾。

鄭總經理指出，從釋出的規格可以看出，此計畫的假想作戰範圍包含了視距飛行（VLOS）、擴展視距飛行（EVLOS）和超視距飛行 (BLOS），面對瞬息萬變的戰場及天候變化，從機體材料與結構強度開始就要謹慎選用設計，遠距數圖傳輸與推進裝置的品質也決定了全系統的耐用性，因此公司內部已開始盤點所有物料供應，包括產能規劃及資源評估，也安排了驗廠小組進行部份供應商稽核，開發計畫當中也會額外提供先進AI識別系統與各種智慧化戰情系統應用服務，如情報監偵、機隊管理、戰損後勤等，確保公司能有效協助提昇國防量能。

根據Fortune Business Insights 分析，全球軍用無人機市場規模將從2022年的117.3億美元，爆發成長到2029年的308.6億美元。鄭總經理對此表示，有了軍用商規無人機採購計畫的挹注，加上正緊鑼密鼓開發的第三代自殺式飛魚無人機，有信心搶進這塊市場大餅，讓仲碩科技的MIT招牌在國際發光。