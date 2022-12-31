精湛光學30周年慶 董事長吳俊男：感恩有您

文/葉圳轍

全球緊固件篩選機領導品牌-精湛光學(2070)，創立滿30年，昨(30)晚在台南歸仁「一水綠舟」莊園舉辦「感恩有您」30周年慶暨尾牙晚宴，席開近70桌，邀請員工及家屬、協力廠商、客戶、友人及多個弱勢團體同樂，場面溫馨熱鬧。

精湛光學創立30年，董事長吳俊男在事業有成之餘，更熱心公益，常保感恩回饋的心，持續不間斷回饋社會、鄉里，包括捐贈救護車、警車、蓋圖書館、捐助偏鄉、提供弱勢兒童、捐助營養午餐…等等，善行不勝枚舉，幫助許許多多需要幫助的人；據悉，精湛公司及吳董事長個人，近20年捐贈公益金額累計已超過3億元，為企業樹立優良的典範與楷模。

吳俊男說，30年來能穩健屹立市場，除了員工及協力廠商同心外，客戶的支持居功厥偉；因此，該公司藉由30周年慶回饋一點心意，除了在111年度新購精湛設備滿額，即送價值近8萬元的健康律動椅外，還提供一台價值一百多萬的特斯拉電動汽車抽獎，並於晚宴現場抽出，為晚宴活動帶入高潮。

值得一提的是，精湛每年尾牙，都會同步宴請弱勢團體，今年逢創立30周年，擴大邀請多個團體同樂，包括：法人台南市樂扶社會福利基金會、財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心、社團法人中華安得烈慈善協會(台南)、台南市基督青年會社會福利慈善事業基金會等，寒冬送暖，希望能透過微薄之力讓社會多一份愛。

精湛光學的主力產品-影像篩選機，擁有自行開發檢測軟體的核心競爭力，取得近50項專利技術，能提供客戶高速、精準及高客製化的光學檢測設備，產品行銷全球30多個國家、客戶超過3,000家，是全球緊固件篩選機領導品牌。

精湛的影像篩選機除可應用在緊固件、藥錠、塑膠、汽車零件、五金零件、粉末冶金及各式精密零件的瑕疵品檢測外，近年也跨足晶片型電子元件外觀檢測設備，適用於各式被動元件、電感元件、電阻元件、LED芯片、二極體/電晶體等外觀瑕疵檢測，速度最快每分鐘可達8,000PCS，質優價實，比進口機種更具競爭力。