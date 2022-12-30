松浦高階多盤五軸機於克特廠內展示 成功吸睛

因應產業自動化發展趨勢，克特機械聯手Renishaw、眾宇、亞設、心源、儀辰及桃子加工廠等關鍵零配件廠及軟硬體合作夥伴，共同舉辦日本松浦高階五軸機搭配多盤多刀應用之Open House社內展活動，並展現相關效益，緊湊的專業議題讓與會貴賓聚精會神地聆聽，且座無虛席，相信籌劃中的下一梯次活動亦令人期待。

活動於克特機械展示廰熱烈展開，展示日本松浦(MATSUURA)搭配40塊交換盤以及330把刀的高階立式五軸機MAM72-35V，吸引來賓抓緊這難得的機會近距離體驗，讚許連連並討論不已；現階段產業環境動盪激烈，有意投資者舉棋不定，甫以場地缺乏、人力不足及人才問題等在在攸關著企業營運存蓄，特別是製造業，導入智能製造、自動化生產的浪潮愈來愈強，進而對松浦自動化．無人化方案機種期許甚高。

克特舉辦的松浦高階五軸機Open House社內展吸引眾多貴賓與會，獲熱烈迴響。圖／克特提供

克特機械總經理張進祥闡述該設備所締造的極佳妥善率、高可靠度，採用松浦自動化．無人化方案機種，搭配適切的生產排程，不僅能輕鬆地因應各種不同的生產模式，更因為與松浦入門款五軸MX系列的換盤系統共用，完全能夠進行無痛升級，讓即使是初次投資松浦設備的客人，也能近、中、長期，「三個階段計畫一次滿足」！活動中，主辦單位也用心地於中場時段安排桃子加工廠現身說法，營收及業務要年年成長，然而人力始終未增，如何辦到？桃子加工廠將導入自動化生產之歷程娓娓道來，分析單盤、多盤之差異，並邀請桃子加工廠的女性工程師至現場實際操作，充份詮釋出松浦機台操作簡單、安心之特點，證明多盤量產或混線生產長時間加工絕非遙不可及。

高階工具機運作施展效能，關鍵的周邊搭配是否得宜亦為一大關鍵；適逢Renishaw 與會，除了從CNC機台校驗設備、加工前的測頭量刀器的設定，一直到製程中的監控儀器，甚至3次元設備等逐一詳述；活動前，Renishaw也掌握難得的機會為來賓率先放大檢測松浦五軸機之精度表現，其中，經Renishaw循圓測試儀檢測證明機台位於極佳狀態，這可是有這國際知名量測廠任協辦單位才額外獲得的BONUS，Renishaw這貼心之舉不禁令人芫爾，連來自日本松浦的西浦先生都表示台灣檢測的嚴格程度媲美松浦原廠。

專業製造刀桿、角度頭、刀具等極致產品的心源工業，以SYIC品牌銷售於全球市場超過52國，會中發表了多款智造產品，例如:PSC/UHP超高壓出水型三角錐狀車刀、AWC自動化治具刀桿、SOG機械主軸原點規、ATC刀倉刀庫校刀三件組、檢驗主軸µ級標準棒等產品，堪為就地升級，即刻進化為台灣本島本土業者標竿楷模，並分享了SYIC SAU萬向恆定角度頭搭配CNC臥式加工機，用於航太產業機匣加工，省卻七軸複合機無法量化的矛盾，展現出台灣精密工具機零組件業者精湛卓越的實力，凸顯何以在大時代得以完美存活的能耐。

儀辰企業為專業磁性應用工具製造廠，並以 ECE 自有品牌行銷全世界，於磁性產品工具領域累積多重關鍵技術，自創立以來一直致力於產品之創新研發，為唯一能將磁能應用技術有效導入金屬加工之廠家。此外，儀辰也積極整合串連CNC工具機、磁力夾具控制系統機器手臂等自動化周邊裝置，降低工業應用及流程所需花費的人力時間及操作複雜度，開啟工業4.0智能機磁自動化新紀元。

眾宇科技為Mastercam台灣總代理，提供CAD/CAM 整體之規劃服務方案，攜手最熟悉松浦機械的老司機陳冠宏先生予業者完整性之科技服務。透過此次社內展活動將讓更多使用者進一步了解眾宇科技Mastercam五軸加工多項優越的特點，且簡易操作，也期許未來能與業界共同努力步入全廠自動化之領域。

克特舉辦的松浦高階五軸機Open House社內展吸引眾多貴賓與會，座無虛席。圖／克特提供

克特機械自2016年起開始代理松浦機械，一路以來持續投注相關資源增強團隊各項能力，經過幾年的推廣，讓松浦機械逐漸嶄露頭角，詢問度不斷增加；同時克特團隊能力持續精進，並且透過不定時舉辦Open House社內機械展，安排機台介紹、相關應用以及相關周邊技術研討，予客戶近距離體驗日本高階工具機及汲取國際最新情報的機會，克特機械與松浦亦將持續努力，提供客戶最有利的投資方向。