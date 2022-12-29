+GF+ 喬治費歇爾機械協助升級高效節能加工產線

隨著全球極端氣候不斷發生，居住環境也漸漸惡化，能源短缺變成製造加工產線的噩夢，可以預見的是能源成本將節節升高，因此永續發展改革浪潮也隨之興起。面對這些困境，+GF+ 喬治費歇爾機械以多年瑞士加工生產技術為基礎，結合軟硬體升級提高加工機台效能，同時利用智慧製造的概念，協助客戶改善產線利用率，達到穩定產出、高效節能的終極目標。

以FORM S350高精度放電加工機為例，喬治費歇爾以「高效節能」為目標，利用獨家ISPG加工電源系統，在加工技術條件上不斷突破，快速完成產品加工，達到「加工效能提升」；透過先進HMI人機介面，可設定機台待機運轉時間，加工結束後可自動切換至待機模式或直接關機，達到高效節能的省電目標，而這對於沒有夜班的加工產線不啻是一大福音，不再需要擔心加工完成後機台所消耗電力，另一方面，機台也設有喚醒模式，可於人員上班前先行暖機，節省人員上班後的等待時間，達到「節能」目標，使機台效能利用最佳化。

另一方面，減少人員於機台上架設時間，提高機台「加工時間」，也是「高效」的一種方式，喬治費歇爾提供多種自動化連接方式，配合客戶現場產線場地與製程需求，可利用GF System3R一對二倉儲式機器人連接機台，或是機械手，搭配機外校正電極，使機台專注於加工產出。除此之外，客戶還能選擇WSM加工排程系統軟體，可視化介面管理現場產線排程，連續生產不間斷，還可連接ERP及MES等工廠管理軟體，完整掌握產品生產週期。

+GF+ 喬治費歇爾機械(GF Machining Solutions)是全球首屈一指的機器、自動化解決方案和服務供應商，為工具和模具製造行業和精密零件製造商提供所需的產品。+GF+以瑞士技術為基礎，深耕台灣產業，面對能源成本的衝擊與產業變化，為客戶提供專屬加工解決方案，與客戶一起攜手迎向更多挑戰。 更多詳情請洽+GF+喬治費歇爾機械 電話（ 02）8511-1158