電動汽車壁掛箱 不再有電纜纏繞

igus 推出緊湊的電纜收納系統

只需輕輕一拉，電源線就會自動捲收：透過e-tract 2.0自動收納系統 ，igus希望讓電動車車主能夠更便捷地使用壁掛箱充電。特別之處在於：具有兩個導輪的巧妙設計，可在有限的安裝空間內延伸電纜長度。

許多電動車車主都深有同感：車輛充電完畢，他們不得不手動捲起電源線。但人們總想偷懶，導致電纜留在地面上。由於沒有防護措施，存在使人絆倒的危險，而且沒有安全保障。igus拖鏈業務部主管Jörg Ottersbach說：「因此，我們正在研究一種緊湊的收納系統，它能自動回縮電纜 – 就像使用吸塵器一樣簡單。儘管該系統目前仍是一項設計研究，但已通過實驗室測試。為了提供一個簡單和節省空間的解決方案，igus計畫將壁掛箱裝置整合到 e-tract 2.0系統中。」

在有限的安裝空間內實現長延伸長度

由於兩個導輪的巧妙設計，該系統特別緊湊。導輪位於外殼的兩端。像用滑輪一樣將電纜放置在多個軌道上。如果客戶拉動電源線，下方導輪就會在放線時向軌道上的上方導輪移動。Ottersbach解釋：「我們能夠在有限的安裝空間內實現長延伸長度。」電纜可以延長到五公尺。客戶可以方便地連接到車輛上。為了能夠自由移動收納系統，外殼被安裝在一個旋轉底座上。充電後，只需輕輕一拉，系統就會自動收納電纜。這意味著電纜不會給客戶帶來任何風險。

可順暢運行，無需保養

收納系統的外殼使用了防風雨和防紫外線的工程塑膠，其中一部分是回收材料。滾輪由高性能工程塑膠製成，不損害電纜。該設計的另一個特點：與壁掛箱相連的電源介面在放線時不會旋轉。因此，完全省去了滑環。Ottersbach強調：「此設計原則使我們的收納系統更加安全，能夠在戶外使用且無需保養。」這也適用於許多其他領域的應用，如控制台、工作台和組裝生產線。