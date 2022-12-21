佳研智聯 助臺商搶攻新南向智慧製造商機

為搶攻新南向國家智慧產業商機，工研院在經濟部技術處補助下，攜手研華科技、大佳國際於今（21）日宣布成立「佳研智聯」公司。未來將會透過一站式提供臺灣業者軟體、硬體與系統三方結合的智慧製造服務。與會者包含大佳投資董事長廖紫岑、新南向代表林佳龍，一同見證在三強聯手下，臺灣業者積極布局數位新南向外，更瞄準全球智慧製造千億美元市場！

經濟部技術處副處長林德生。圖/戴辰攝影

經濟部技術處副處長林德生表示，由工研院、研華科技與大肚山基金會共同合作，衍伸新創公司「佳研智聯」，期許未來能協助產業順利導入工業務物聯網應用，拓展海外產線，為國際化營運服務打下良好基礎，朝向2025年突破2兆元目標的機械產業願景邁進。

研華科技暨佳研智聯董事長

劉克振。圖/戴辰攝影

研華科技暨佳研智聯董事長劉克振表示，研華將透過自身在物聯網硬體優勢以及工業物聯網雲平台WISE-IoT的應用經驗，整合工研院在智慧製造核心技術如機械雲與智慧製造技術驗證場域的能量，提供海外臺商從單機到整廠智慧升級套餐式服務。

大佳國際董事長廖紫岑。圖/戴辰攝影

大佳國際董事長廖紫岑表示，佳研智聯承載的是我們臺灣自主研發的各種軟硬體解決方案，涵蓋智慧製造、智慧城市、智慧交通、智慧醫療…等範疇。在整合過程中，大肚山產創基金會以政策對接、產業媒合輔導的角色，加上工研院的軟體與國產設備優勢，結合研華的關鍵組件以及自動化系統，共同成立了佳研智聯，英文名稱為Expetech，展現透過創新技術優勢進行海外拓荒、探險新市場的目標與願景。

工研院資深副總暨協理胡竹生。圖/戴辰攝影

工研院資深副總暨協理胡竹生指出，工研院協助成立佳研智聯透過數位模擬、AI，導入智慧製造，可提升機台效率和精度，進而達到節能。工研院也開發機械雲服務，類似工具機版手機商店平台，只要透過機上盒，便能讓所有軟體與機台相容，一解過去機台規格與軟體不合的困境。未來更將在永續環境領域，透過製造、感測、物聯網等技術，快速布局全球，對接市場需求，協助產業邁向智慧製造。

佳研智聯總總經理羅佐良博士。圖/戴辰攝影

佳研智聯總總經理羅佐良博士說明，佳研智聯不僅承接研華科技與工研院的軟硬實力，更有財團法人大肚山產創基金會為基底，將素有台灣機械的黃金廊帶資源帶入團隊，作為助攻海外智慧製造輸出服務的最佳利器之一，以金屬加工領域專業、工具機整合、雲端應用平台,以及製程管理軟體整合等方案，提供東南亞國家大型服務標的，從單機到整廠智慧升級套餐式服務。

佳研智聯公司已於今年六月正式登記成立，由研華科技董事長劉克振擔任該公司董事長、大佳國際董事長廖紫岑擔任副董事長、原工研院智慧機械科技中心組長羅佐良擔任總經理，並由研華科技支援公司業務與行政管理資源。短中期將優先鎖定臺灣機械、傳產、電子產業，以及小型系統整合商作為目標客群，提供包含機聯網、自動化產線、產線控制技術、技術授權與整廠服務導入等方案，長期則聚焦海外、中大型系統整合商，提供軟體技術合作與授權與服務模式授權等服務。