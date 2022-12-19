達詳自動化明年3月大秀智動化軟硬體整合實力

工業4.0已成為打入全球市場必要條件，達詳自動化在總經理黃晧倫的帶領下，就不斷以協助客戶實現此目標邁進。隨著經驗累積，達詳也自行研發智慧管理系統，幫助企業循序漸進導入SMB、SCADA、MES以及智能刀具管理系統等，提供全面性且完善的解決方案，協助企業打造智慧工廠，業務版圖已拓展至越南、中國、印度、歐洲等地。

達詳自動化整合應用領域廣泛，包含航太、汽機車、自行車、五金、運動、醫療業等都有豐富的實務經驗。因應缺工、訂單多元化等趨勢，透過團隊專業的軟硬體整合技術與良好服務，不僅整合機器手代替勞力於嚴苛環境作業，更搭配AI智慧製造系統達到彈性生產，及幫助企業高效的管理訂單與成本。

黃晧倫引領團隊在疫情嚴峻的兩年來持續開創、布局，站穩腳步。今年推出多項新的智動化解決方案仍備受市場肯定，包括焊接、沖壓、重鑄製程等自動化；軟體面，新開發的智能刀具管理系統不僅獲允發明專利，也在今年初第15屆工具機競賽中獲獎；此外，自行研發SMB、SCADA、MES系統等則將DSA智慧整合服務推向更完善與全面。

黃晧倫表示，「達詳的專業在於有深根加工鑄造產業的背景，能了解製程上的脈絡與企業管理需求。在此背景下達詳的MES系統，能做到加強客戶的製造邏輯。搭配友善的使用者App/web介面設計，幫助客戶輕鬆掌握即時資訊及監控產線，進而提高生產效率。並可針對不同產業型態，提供客製化的解決方案。」

明年3月，達詳於南港TIMTOS展與自行車展將相繼展出上述的自動焊接、研磨與上下料系統整合，以及第二代智能刀具管理、SMB、MES系統等軟體，還有自行車相關產品與應用方案。達詳自動化期望能透過其高科技與智慧生產整合能力，協助各產業領域落實智慧製造標的，進而增強國際市場競爭力。更多資訊請上網：https://www.dsa-auto.com.tw/tc/index.php