伊雲谷：AIGO 計畫赋能台灣零售智慧轉型
在高通膨及人力短缺的全球政經情勢下，AI（人工智慧）可望扮演關鍵解決方案技術，根據 IDC 報告，預期 2022 年全球 AI 市場產值將逼近 4,500 億美元，未來 5 年平均年增率預估將維持雙位數成長。為加速台灣企業導入 AI 應用，數位轉型服務商伊雲谷（6689）參與由數位發展部領軍，資策會執行的「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」（以下簡稱 AIGO 計畫），由伊雲谷擔任產業解題專家，協助台灣零售業智慧轉型，今年成功協助客林國際股份有限公司（10/10 APOTHECARY |10/10 HOPE）、永醇誠股份有限公司（可不可熟成紅茶）、佐見啦生技股份有限公司（提提研）導入 AI 解決方案，預期透過 AI 預測，提升營運面及服務面整體品質，創造企業及消費者雙贏。
伊雲谷長期致力於栽培雲端技術人才，為台灣儲備數位轉型的能量，連續三年參與 AIGO 計畫。繼 2020年辦理專門為高中職生設計的「AWS DeepRacer 無人車實作體驗營」，讓雲端 AI 人才培育向下扎根，2021年協助傳產客戶南寶樹脂以 AI 優化傳統生產製程，今年更藉伊雲谷豐富的數位轉型經驗，成功助攻三家零售企業導入 AI 解決方案，可望藉科技力解決商業痛點。
伊雲谷台灣業務處總監徐嘉聲表示：「AI 力將是零售業未來的競爭力，而雲端運算可短時間內計算巨量數據的特性，可加速 AI 建模，加速企業導入人工智慧，更快邁向數據預測，優化服務。據伊雲谷的觀察，儘管 AI 具有長期的發展潛力，但高專業性卻令零售業者卻步。伊雲谷具備多年的轉型經驗，雲端顧問搭配 AI 專家團隊可以協助企業快速釐清營運痛點，並提供相對應的 AI 解決方案，加速企業在競爭激烈的零售市場中，搶占先機。」
伊雲谷今年於 AIGO 計畫中，協助三家零售商以雲端進行系統整合，導入 AI 解決方案，以專營質感小眾品牌進口銷售的客林國際為例，預期以 AI 協助預測銷量，優化進貨流程。而近年大舉展店的永醇誠，過往因數據碎片化，總公司難以有效掌握門市端銷售狀況，導入 AI 工具後，望能提高掌握全省門市銷售狀況的效率，進而擬定各區域合適的行銷策略，並借用AI數據協助團隊進行新品研發，增加客戶黏著度與新客量。而佐見啦生技股份有限公司過去因內部資訊孤島，導致內部生產單位難以優化產線配置，透過伊雲谷協助於雲端進行數據整合，串接視覺化軟體產出可視化報告，可望透過 AI 解決營運痛點。