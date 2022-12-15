伊雲谷：AIGO 計畫赋能台灣零售智慧轉型

在高通膨及人力短缺的全球政經情勢下，AI（人工智慧）可望扮演關鍵解決方案技術，根據 IDC 報告，預期 2022 年全球 AI 市場產值將逼近 4,500 億美元，未來 5 年平均年增率預估將維持雙位數成長。為加速台灣企業導入 AI 應用，數位轉型服務商伊雲谷（6689）參與由數位發展部領軍，資策會執行的「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」（以下簡稱 AIGO 計畫），由伊雲谷擔任產業解題專家，協助台灣零售業智慧轉型，今年成功協助客林國際股份有限公司（10/10 APOTHECARY |10/10 HOPE）、永醇誠股份有限公司（可不可熟成紅茶）、佐見啦生技股份有限公司（提提研）導入 AI 解決方案，預期透過 AI 預測，提升營運面及服務面整體品質，創造企業及消費者雙贏。

伊雲谷長期致力於栽培雲端技術人才，為台灣儲備數位轉型的能量，連續三年參與 AIGO 計畫。繼 2020年辦理專門為高中職生設計的「AWS DeepRacer 無人車實作體驗營」，讓雲端 AI 人才培育向下扎根，2021年協助傳產客戶南寶樹脂以 AI 優化傳統生產製程，今年更藉伊雲谷豐富的數位轉型經驗，成功助攻三家零售企業導入 AI 解決方案，可望藉科技力解決商業痛點。

圖/業者提供

伊雲谷台灣業務處總監徐嘉聲表示：「AI 力將是零售業未來的競爭力，而雲端運算可短時間內計算巨量數據的特性，可加速 AI 建模，加速企業導入人工智慧，更快邁向數據預測，優化服務。據伊雲谷的觀察，儘管 AI 具有長期的發展潛力，但高專業性卻令零售業者卻步。伊雲谷具備多年的轉型經驗，雲端顧問搭配 AI 專家團隊可以協助企業快速釐清營運痛點，並提供相對應的 AI 解決方案，加速企業在競爭激烈的零售市場中，搶占先機。」

伊雲谷今年於 AIGO 計畫中，協助三家零售商以雲端進行系統整合，導入 AI 解決方案，以專營質感小眾品牌進口銷售的客林國際為例，預期以 AI 協助預測銷量，優化進貨流程。而近年大舉展店的永醇誠，過往因數據碎片化，總公司難以有效掌握門市端銷售狀況，導入 AI 工具後，望能提高掌握全省門市銷售狀況的效率，進而擬定各區域合適的行銷策略，並借用AI數據協助團隊進行新品研發，增加客戶黏著度與新客量。而佐見啦生技股份有限公司過去因內部資訊孤島，導致內部生產單位難以優化產線配置，透過伊雲谷協助於雲端進行數據整合，串接視覺化軟體產出可視化報告，可望透過 AI 解決營運痛點。