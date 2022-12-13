百城機械自動包餡成型機榮獲台灣精品獎

文/葉圳轍

食品機械大廠-百城機械，榮耀再添一筆；百城取得五重包專利技術的HM-588多功能食品自動包餡成型機，繼去(2021)年獲得TIBS首屆烘焙展創新特別獎後，今(2022)年6月再獲得台北國際食品展智慧化產品競賽優等獎。近期更在1,109件報名產品中脫穎而出，榮獲台灣精品獎殊榮，品質與性能獲得國家級肯定。

百城機械自動包餡成型機榮獲第31屆台灣精品獎。圖為百城機械總經理蔡承諺(右一)出席頒獎典禮。圖/百城機械提供

百城機械總經理蔡承諺表示，該HM-588多功能食品自動包餡成型機，可一機多用，解決烘焙業者產能及人力短缺的痛點，協助產品創造更高附加價值。

蔡承諺指出，該HM-588多功能食品包餡機，突破日本技術取得五重包的獨家專利，可以搭配多款配件，製作具市場獨創性的各式產品，提高機臺稼動率及產品的附加價值。

蔡承諺說，今(虎)年初該公司運用該機型，就特別為客戶開發出「虎哩賺大錢」的五層餡料「老虎酥」新產品。該老虎酥結合固型物裝置，可包入整顆完整蕃茄、栗子、蛋黃、榛果等固體食材，還可應用於鳳梨酥、蛋黃酥、麻糬、月餅等產品製作。且還能抽出固型物與其他餡料間的空氣，使填充物能緊密結合，每一口都吃到最紮實不破壞原料虎哩快樂口感。

百城機械自動包餡成型機榮獲第31屆台灣精品獎；圖為頒獎現場接受外貿協會董事長黃志芳的祝賀。圖/百城機械提供

後疫情時代讓民眾對於食品環境衛生的重視，加上全世界都面臨人工短缺的困境，引進自動化設備、提高產能、減少人力成本，已經成為一個全世界的趨勢。百城跟上這個趨勢，在上(11)月攜手台灣烘焙產業發展協會，舉辦了英雄聯盟發表會，產官學研熱烈參與，讓現場坐無虛席。

百城的機械已行銷全球80餘國，正朝100個國家目標邁進。百城機械表示，全球疫情逐步解封，該公司做全性布局，由台灣出發，明年擴大至全球展覽，立志成為食品包餡機的領頭羊，帶領食品自動化機械邁向國際舞台。