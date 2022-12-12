高明高速立式加工中心機 獲台灣精品獎

高明精機公司在2021年發表結合性能與美學的劃時代力作－KMC-168CE高速立式加工中心機，該款加工機之立柱採十字封閉及龍骨的設計，大幅提升整體剛性，並搭配智慧化溫控平台，有效減少75%溫機功耗，富有創新、永續發展之思維，而KMC-168CE在今年2023台灣精品獎也擄獲評審團的心，獲得該獎殊榮，展現出高明持續研發創新的高度能量。

高明表示，看好電動汽機車發展趨勢，KMC-168CE的結構特別針對汽機車零組件與小型模具、精密模具量身訂做，精密模具產業講求高速高精度，而高速會產生大量的熱導致機器熱漲冷縮，故該機型在軟硬體設計上，在「抗變形」及「溫控」做出大幅度的改善與提升。第一，KMC-168CE的立柱不採用傳統方形封閉型，改納「十字封閉」及「龍骨」的專利設計，其交叉式的結構能提高42%的抗彎曲剛性，及17%的抗扭轉剛性，是模具加工機的創舉。

第二，其在三軸傳動系統上，採用「冷卻油道馬達板」、「具冷卻油道的軸承座」、「中空螺桿」三項專利技術加上智慧溫控系統讓設備暖機時間從至少120分鐘，減至30分鐘，大幅降低75%用電；第三，在監控溫度上，採智慧複合型監測技術，包含：溫度動態監測、物理訊號回傳數據、能耗分析可視化系統，透過即時回傳數據，經過分析、控溫，讓該設備在溫控上能有漂亮的表現，廣受客戶的青睞。

KMC-168CE高速立式加工中心機。圖／業者提供

面對備受重視的碳中和議題，高明表示，KMC-168CE是高明佈局歐盟2050碳中和的第一步，未來公司在開發設備時，皆一定建立在性能優先的基礎上增加低耗能、減少碳足跡的附加價值，接軌國際供應鏈，未來市場備受期待。